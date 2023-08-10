Родители особенных детей в Шымкенте просят помощи

Особенные дети в Шымкенте не могут попасть в инклюзивный детский сад по гранту. Сейчас в этом центре получают дошкольное образование 43 ребенка с задержкой речи и психического развития. Льготы для индивидуальной работы со специалистами есть всего у 25 детей. За остальных придётся платить из своего кармана. А это дорого, сетуют родители.

«Мы попали сюда через ПМПК с диагнозом задержка речи. Год ходили в обычный государственный садик, где платили по 15 500. Никакого результата не было. Просто, помимо садика, у нас очень много других расходов, у меня на одного ребенка в месяц выходит около 300 тысяч тенге. Ежемесячная оплата здесь составляет 35 тысяч ежемесячно. Но, это у меня 35. Тут есть родители, кто оплачивает 80 в месяц, 100 тысяч тенге», — говорит Жанар Утебаева, жительница г. Шымкента.

По словам заведующей детским садом, 82 тысячи тенге которые ежемесячно выделяют из бюджета на каждого особенного ребенка — недостаточно. С этим вопросом она обращалась в местную администрацию, но безрезультатно.

«По мере роста ребенка растут и расходы на него. Почему детям со сложными диагнозами оказывают столь маленькое внимание? Если бы деньги не выделяло государство, но это не так. Они выделяются. То есть, здесь уже вопрос не рассматривается местными исполнительными органами, получается? Можно было сделать исключение 26-ти деткам, учитывая, что они особенные», — говорит Куралай Кемелбекова, заведующая детским садом.

В городском управлении образования уверяют, ошибку при оформлении документов допустила сама заведующая детским садом. А комиссия работала исключительно согласно приказу министерства.

«Если представители детского сада подадут документы по линии ПМПК и докажут, что они являются инклюзивным учреждением, то управление образования готово провести оплату по инклюзивной линии», — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

В ведомстве добавили, что уже в ноябре этого года готовится финансирование тысячи мест в инклюзивных кабинетах, где «особенные» дети могут проводить до двух часов в день и получать дошкольное образование. Что касается тех детей, кто не попал в списки, то им обещали помочь.