В Казахстане пересматривают подходы к обучению особенных детей

В мажилисе обсудили развитие инклюзивного образования в рамках законопроекта о поддержке детей с особыми потребностями. Заседание прошло под председательством Асхата Аймагамбетова.

Депутаты и представители госорганов отметили ключевые проблемы: слабую подготовку педагогов, разрыв между программами вузов и требованиями практики, а также нехватку методической базы.

По данным Минпросвещения, в Казахстане проживает 237 тысяч детей с особыми потребностями, большинство из которых обучаются в инклюзивной среде.

Законопроект предусматривает раннюю диагностику, индивидуальные программы сопровождения и лицензирование профильных организаций. Вместе с тем эксперты предлагают доработать документ, усилив акцент на качестве образования и системной поддержке детей.

Особое внимание уделено ситуации в сельской местности и подготовке родителей. Работа над законопроектом будет продолжена.