В Казахстане расширяют доступ к образованию для особых детей

В Казахстане более 230 тысяч детей с особыми образовательными потребностями получат комплексную поддержку. Об этом на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Развитие инклюзивной среды ведётся в рамках Концепции инклюзивной политики на 2025–2030 годы и поручений президента по обеспечению равного доступа к образованию.

На начало 2025–2026 учебного года в стране насчитывается свыше 237 тысяч таких детей. Уже сейчас специальной поддержкой охвачено 90% из них, а до конца года показатель планируется довести до 95%.

Сеть организаций специального образования включает 539 учреждений — это психолого-медико-педагогические консультации, кабинеты коррекции и реабилитационные центры. Введение педагогов-ассистентов позволило сократить число детей на домашнем обучении на 11% и вернуть около 2 тысяч учеников в школы.

В общеобразовательных учреждениях открыто более 1000 кабинетов поддержки инклюзии, в этом году появятся ещё 40. Расширены направления специальной педагогики до восьми профилей. Для детей разработаны 360 специальных учебных программ, свыше 300 учебников и методических комплексов, а также 160 рекомендаций по взаимодействию педагогов, специалистов и родителей.