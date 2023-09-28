28 лет компания Zepter заботится о здоровье казахстанцев.

Сегодня в Туркестане прошел ежегодный национальный митинг, на котором собрались представители компании со всех регионов страны. Перед бизнес-партнерами выступила исполнительный директор Zepter International Диана Цептер. Она рассказала как заботиться о здоровье и стремиться к качественно лучшей жизни через продукцию Zepter.

«У нас имеется 6 производств в Европе это: косметика, кухонная посуда высшего качества, а также наши системы для здоровья, которые помогают пить чистую воду и дышать чистым воздухом. Я думаю, что ключ к успеху кроется в нашей миссии. Наша миссия заключается в том, чтобы люди жили лучше и жили дольше. К сожалению, человечество сейчас не всегда имеет доступ к чистой воде, чистому воздуху, мы подвергаемся воздействию света. И мы разработали решения, чтобы люди жили более качественно», — говорит Диана Цептер, главный исполнительный директор Zepter International.

Компания Zepter представляет самую разную продукцию: посуду для приготовления пищи, косметику, аксессуары, мощные очистители воздуха, которые уничтожают вирусы. Все для здоровья и долголетия покупателей. Так, аппарат Bioptron влияет на клетки и стимулирует регенеративные процессы всего организма, способствует заживлению ран, укрепляет иммунную систему, снимает боль и улучшает микроциркуляцию крови. Очки Zepter преобразуют ультрафиолет в уникально структурированный гипергармонизированный свет, который положительно влияет на организм. А инновационный комплекс SkinOptim с морским коллагеном поможет сделать вашу кожу молодой и сияющей.

«Вся продукция, которую мы продаем 100% нацелена на улучшение качества жизни любого человека и наша миссия нашу информацию, эту презентацию донести до каждого человека не только в Казахстане, но и во всем мире где Zepter работает», — говорит Милан Лукич, генеральный директор Zepter Kazakhstan.

Год за годом Zepter меняет к лучшему качество жизни миллионов людей по всему миру, фокусируясь на жизненно необходимых факторах: воде, пище, воздухе, свете, физической активности, качественном и здоровом сне. Сейчас в ассортименте Zepter более 300 товаров. При этом компания постоянно находится в поиске новых решений для улучшения здоровья своих клиентов и привлекает новых бизнес-партнеров.

«Успех нашей компании вы знаете, я думаю в народных традициях наш народ очень любит традиции, он очень гостеприимный, поэтому наша посуда по приготовлению, сервировка стола выше всего. Из-за того, что наши казахстанцы такие, это наш успех. И соответственно, так как мы компания, мы привлекаем новых бизнес-партнеров. Бизнес-партнером может стать любой, кто желает, кто захочет — добро пожаловать в семью Zepter! Приглашаю всех в бизнес-партнеры!», — говорит Эльмира Иткулова, национальный торговый директор Zepter Kazakhstan.

Компания Zepter была основана в 1986 в Австрии. Сейчас она представлена более чем в 60 странах и меняет к лучшему качество жизни миллионов людей по всему миру.