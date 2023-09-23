85-летний юбилей отметил заслуженный врач Рахимжан Юнусов

85- летний юбилей отметил один из старейших врачей региона.

Рахимжан Юнусов многие годы возглавлял неврологическую службу южно-казахстанского здравоохранения. Сегодня его дело продолжают дети и ученики.

Поздравить своего учителя, коллегу и врача приехали многие жители Шымкента и Туркестанской области, все те кому доктор помогал на протяжении 60 лет. Кому-то он помог восстановить здоровье, для кого-то был наставником на пути в медицину.

В сфере здравоохранения Рахимжан Хашимович Юнусов начал работать более 60 лет назад. Начинал фельдшером, позже отучившись в медицинском институте, стал детским невропатологом. Сорок лет проработал в областной детской больнице. Как вспоминает Рахимжан Хашимович, тогда были нелёгкие времена.

«Туда поступали больные со всей области. День-ночь выходных дней не было. Всё время работали. В реанимации часто. Я полдня проводил в реанимации в своё время. Потому что они все поступают в тяжёлом состоянии, у всех бывает неврологическая симптоматика. У кого-то судороги, кто-то без сознания, приходилось всех детей кто поступал в неврологическое отделение. Я был заведующим это только мне было поручено. Приходилось ещё летать на самолётах санавиации. В ночное время ещё на машинах ездили и в Сузак и в Шаулдер»,- рассказывает главный невропатолог Южно-Казахстанской области 1970-2007гг. Рахимжан Юнусов.

Как рассказывают сослуживцы доктора, Рахимжан Юнусова всегда отличала высокая дисциплина и ответственность. А еще сострадание к пациентам и готовность прийти в любое время на помощь.

«Он работал с полной самоотдачей успевал всё, организованный очень был. В районах тогда не было детских невропатологов. Это были бесконечные вызовы на консультацию. Сейчас в каждой участковой больнице есть невропатолог, а раньше этого не было и было очень тяжела работать. В начале мы даже на кукурузниках летали на санавиации, а потом уже стали на машинах ездить. И вот он успевал всё удивительно и консультировал и в поликлинике работал и в отделении»,— вспоминает коллега Назия Багаудинова.

Даже выйдя на пенсию Рахимжан Юнусов не ушёл из медицины и 15 лет проработал в частной клинике. А в последние годы возглавил логопедический центр. Сегодня он оказывает помощь многочисленным пациентам всех возрастов.

«Мы много лет уже сюда обращаемся здесь очень уютная атмосфера дети сюда приходят с удовольствием. Врачи здесь очень доброжелательные, особенно наш доктор Айболит — Юнусов Рахимжан Хашимович. Очень доброжелательный, умный врач-невропатолог. Мы желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и самое главное, чтобы дети не болели»,— говорит жительница Сайрамского района Ширин Махамедова.

По стопам Рахимжана Хашимовича пошли и его дети. Дочь Гульнар Юнусова сегодня так же работает врачом, оказывая помощь пациентам с расстройством речи и психическими отклонениями, в Логоцентре. За последние годы династия врачей Юнусовых оказала помощь десяткам пациентов.

«Ежегодно наш центр посещает достаточное количество людей. Приезжают не только из различных районов города и области нашей, но даже из других не считая стран СНГ к нам обращаются из стран дальнего зарубежья. Приезжали к нам из России, были люди из Испании из Турции из Эмиратов, из Польши. Любая логопедическая работа должна начинаться с диагностики речевого расстройства и с расстройств других психических функций и поэтому мы прибегаем к помощи психологов -невропатологов и психиатров», — рассказывает дочь Гульнара Юнусова.

Поздравить с юбилеем в этот торжественный день приехали люди с разных концов в том числе из-за рубежа. Прозвучало много тёплых слов и пожеланий долгих лет жизни.