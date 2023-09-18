Аферистка-лудоманка проиграла деньги шымкентцев на ставках

В Шымкенте аферистка проиграла на ставках добытые путем обмана деньги, передает OTYRAR.

В управление полиции обратилась местная жительница. Она наткнулась в интернете на рекламу об удвоении любой суммы вложенных денег. При встрече новая знакомая уверила женщину, что в течение десяти дней может приумножить ее деньги. Поверив на слово злоумышленнице, горожанка отдала ей 1 290 000 тенге. Однако, в обещанный срок аферистка перестала выходить на связь.

«Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Личность мошенницы установили и задержали ее на территории города. Ей оказалась ранее судимая за аналогичное преступление 27-летняя жительница Туркестанской области. Выяснилось, что добытое путем обмана деньги она проиграла в азартных играх. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3-х лет ограничения свободы», — рассказали в ДП г. Шымкента.