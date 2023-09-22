Чиновники земкома лишились должностей в Шымкенте

Резонансный коррупционный скандал в Шымкенте завершился вынесением приговора.

Заместителя руководителя и начальника отдела управления земельных отношений подозревали в получении взятки. 5 миллионов тенге они требовали с предпринимателя, за беспрепятственную компенсацию при государственном изъятии земельного участка. Вина подсудимых полностью доказана. Чиновники лишились должностей, но избежали тюремного срока.

Замруководитель заплатит штраф — 50 млн тенге, а начальник отдела должен выплатить государству 58 млн. В деле также фигурировал глава управления — его подозревали в неоднркратном получении взяток — от двухсот до восьмисот тысяч тенге — от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей. Наказание чиновнику пока не определили.

Рустем Танабаев, заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«В части касаемо управления архитектуры города Шымкента, в отношении заместителя руководителя и начальника уголовное дело окончено направлено в суд. Они осуждены. Замруководителя управления архитектуры осужден к штрафу в размере 50 млн тенге, руководитель отдела к штрафу в размере 58 млн тенге. Они освобождены от своих должностей».

В антикоре рассказали, что сфера земельных отношений является болевой точкой в Шымкенте. Борцы с коррупцией рассказали, что на работу управления поступает много жалоб. Были даны рекомендации по коррупционным схемам. Однако, некоторые факты были подтверждены в уголовно-следственной практике.