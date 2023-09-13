Детские дома в Шымкенте могут закрыться?

Шымкентцы стали реже отдавать своих детей в центры поддержки, передает OTYRAR.

Лаура Боранбаева работает директором центра поддержки детей №2. Женщина говорит, что сейчас детей зачастую забирают к себе родственники родителей, чтобы ребенок остался в семье и это несказанно радует.

«Наш центр предназначен для 70 детей из них сейчас заполнено лишь 36 мест, 50% свободно. Это говорит о том, что горожане реже оставляют у нас своих детей»,-говорит директор.

Такие показатели являются важными для нашей страны считает Лаура Боранбаева.