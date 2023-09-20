Хорошая привычка: шымкентцы рассказали за что можно быть благодарным

Вы часто слышите в свой адрес слова благодарности? А сами выражаете признательность кому-либо? Вот интересно, за что?

Тема эта родилась неслучайно – 21 сентября отмечается Всемирный день благодарности. Согласитесь, хороший повод поразмышлять об этом. А как возникла сама идея его проведения? Согласно «Википедии», история Всемирного дня благодарности началась в 1965 году в американском штате Гавайи. Она связана с именем гуру медитации и директором группы медитации ООН Шри Чинмоем, который во время организованного им ужина для высокопоставленных должностных лиц из различных стран мира в честь Дня благодарения предложил идею Дня благодарности как глобального объединяющего праздника.

Эта идея получила поддержку. Правда, не сразу и не везде. Спустя 12 лет, 21 сентября 1977 года, группа медитации ООН официально отметила первый Всемирный день благодарности в своей штаб-квартире в Нью-Йорке. Сегодня этот день отмечают почти во всех странах мира.

Что обычно происходит в этот день? Люди просто вспоминают и благодарят себя и всех остальных, кто сделал что-то, достойное признания, отмечают добрые дела других людей: родных, коллег, соседей, знакомых и незнакомых людей, современников и тех, кого уже нет рядом с нами.

За что конкретно можно быть благодарным? Да практически за все вокруг. За жизнь, которую вам подарили, за возможность дышать, ходить, видеть, слышать, созидать, любить… За то, что у вас есть крыша над головой, еда на столе. За возможность самостоятельно, а то и с удовольствием зарабатывать на жизнь, растить детей, ухаживать за родителями и домашними питомцами, заниматься огородом, садом, цветником, пением, рисованием, читать книги, смотреть фильмы, общаться в соцсетях…

Я поинтересовалась у знакомой молодой женщины по имени Инга, за что и кому она бывает благодарна и слышит ли в свой адрес слова признательности? И вот каким оказался ее ответ: «По мелочи каждый день я многим благодарна – в транспорте, торговом центре, на работе… Запоминаются благодарности чужих детей, которых перевожу через дорогу: живу в районе с очень интенсивным движением, плюс две школы рядом. Некоторые дети сами просят: «Апай, помогите перейти дорогу», кто-то молча рядом пристраивается и со мной дорогу переходит, а потом кричит вслед: «Спасибо! Рахмет!» Это меня умиляет, вызывает улыбку».

Слова благодарности всем читателям РАБАТа и сайта OTYRAR передает житель Шымкента Мадинали Уткурбаев. Помните, в августе мы писали о семье погорельцев, которые мечтают встретить Новый год под крышей своего родного жилища. Это его семья. Они благодарны всем, кто оказал им моральную и материальную помощь после пожара в их доме №373 по улице Коксай-1 в Зеленой балке (теперь это микрорайон «Коксай»). На сегодня обстановка у них такая: окна установили, потолок сделали, сейчас оштукатуривают стены внутри дома, впереди – заливка полов.

Чтобы осилить эти расходы, семье пришлось взять два кредита. Да, трем пенсионерам, из которых один инвалид, придется еще долгое время рассчитываться за кредиты. Зато работа идет! Напомню мечту тещи Мадинали Бабаевича Оразкуль апай: она хочет успеть вселиться в новый дом под Новый год. Ветеран-железнодорожник с 40-летним стажем работы в отрасли имеет на это полное право. Сам Мадинали очень рассчитывает попасть на прием к заместителю премьер-министра Республики Казахстан Тамаре Дуйсеновой. Надеется на оказание действенной помощи с ее стороны.

Разумеется, семья и далее будет благодарна людям за любую оказанную поддержку. Номер Каспи-кошелька Мадинали Уткурбаева – 8-778-682-0802.

Помните, в самом начале лета мы писали, что помощь, причем срочная, требуется протоиерею Владимиру, настоятелю храма Всех Скорбящих Радость в райцентре Аксукента Туркестанской области. В начале этого года отец Владимир (Владимир Мартынов), которому 67 лет, перенес инсульт. Его пролечили в больнице, выписали домой. Первые месяцы после стационара были самыми сложными: он сильно ослаб, не мог обходиться без посторонней помощи. Все имевшиеся финансовые запасы у него потихоньку иссякли – ушли на дорогостоящее лечение. Пришла нужда. Проблема и в том, что родные отца Владимира, к слову, уроженца Шымкента, живут в другой стране. Мы написали об этом. Помощь пришла. С несколькими людьми, отозвавшимися на призыв о помощи, у него завязались дружеские отношения.

«До случившегося со мной инсульта и всего, что последовало за ним, я и не подозревал, сколько вокруг неравнодушных людей. С Божьей помощью и благодаря их милосердию я и поднялся. Да, пока еще слаб, но улучшения очевидны. Надеюсь, потихоньку все вернется на круги своя», – говорит отец Владимир.

Нетрудно представить, с каким нетерпением ждут возвращения отца Владимира в его родной храм в Аксукенте. Он и сам очень соскучился по прихожанам, ученикам воскресной школы, а главное – по саду при храме. Ведь за деревьями и цветами уход требуется, круглогодичный. Тем, кто пожелает оказать помощь отцу Владимиру, сообщаю номер его телефона – 8-777-922-9714.

Благодарным можно быть и за знакомства, за встречи с людьми. Мне судьба подарила встречу с человеком, ставшим в итоге одним из лучших в моем жизненном пространстве. Это Жумамурат Туякбаев, мой Учитель, глава объединенной редакции газет «Панорама Шымкента» — «Шымкент келбетi», писатель. На днях, а если точнее, 10 сентября, исполнилось 85 лет со дня его рождения. Так и хочется спросить земляков: «Вы знаете, каким он парнем был?..» Вот он был точно настоящим Журналистом, Гражданином, Человеком. В дни, когда проходила сессия гормаслихата, он, сам депутат, поднимал нас, тогда молодых журналистов, и вел с собой на заседание. При этом наставлял: «Это же школа жизни! Сидите и слушайте, там всякий раз решается судьба города!» Призывал нас быть неравнодушными к обращениям читателей, помогать по мере сил в решении проблем, с которыми они обращались в редакцию.

Жумамурат Туякбаевич считал, что газета – это не что иное как общественная трибуна, с которой жители региона, где она распространяется, могли бы высказаться. Напомню, речь о годах, когда еще не было соцсетей, когда интернет только-только начинал развиваться.

Он был бесконечно неравнодушным, совестливым, честным человеком. И что очень важно – был подлинным, убежденным интернационалистом. Интеллектуал, трудоголик, каких еще поискать! То, как бережно Жумаке относился к членам своей семьи, было для нас примером нежной отеческой заботы.

Вспомнился один рабочий эпизод. Помню точную дату – 21 августа 1997 года, четверг – день сдачи газеты в типографию. Номер уже готов. Пришло печальное известие о кончине в Москве народного артиста СССР Юрия Никулина. Шеф дает поручение: срочно дать сообщение об этом в газету. Я пытаюсь возражать: «Газета готова. Может, в следующем номере напишем побольше про артиста?» В ответ он произнес, указывая вверх пальцем: «Ты что?! Это же НИКУЛИН!» Разумеется, поручение редактора было выполнено…

Сегодня именем Жумамурата Туякбаева, почетного гражданина г. Шымкента, названы две улицы: одна в мкр. «Наурыз» нашего города, а вторая – на его малой родине, в селе Шаульдер. К слову, имя мемориалу на Лисьей балке – «Қасірет» («Скорбь») – было дано по предложению Жумамурата Туякбаева.

Много слов благодарности в свой адрес слышала Асия Аюпова, в недавнем прошлом лидер профсоюза работников связи ЮКО. Люди были признательны за ее работу, когда она защищала своих связистов от незаконных увольнений, наказаний. Год назад Асия Абдурахмановна переехала в Алматы – живет рядом с семьей сына. С благодарностью вспоминает о жизни в Шымкенте, о его прекрасных людях, с которыми ей довелось трудиться, дружить, общаться.

В лексиконе этой милой женщины ключевое слово – «благодарность». А она сама – воплощение деятельной доброты. Скольким людям Асия Аюпова пожертвовала средств на лечение! Однажды (в память об ушедшей маме) она с семьей купила обувь юным танцорам из детского дома в Толебийском районе. Причем очень качественную и красивую. Как же были рады дети – им вскоре предстояло выступать. Их юные сердца были наполнены благодарностью этим людям. А скольких собак и кошек она спасла от голодной смерти, но это, как говорится, уже отдельная история.

Вообще, это очень хорошая привычка – быть благодарным. В интернете мне попалось высказывание клинического психолога Катрины Ванденбрук:

«Когда вы благодарны, вы сосредоточены на том, что у вас есть, а не на том, чего у вас нет или что у вас должно быть или могло бы быть. Это очень мощно и ценно, так как вы возвращаетесь в настоящий момент – единственный момент времени, который мы полностью контролируем».

И напоследок уточнение, чтобы не было в наших головах путаницы. 21 сентября отмечается Всемирный день благодарности. У нас в Казахстане 1 марта отмечается День благодарности. Его отмечают с 2016 года. Тогда это торжество Указом Президента было закреплено в перечне праздников РК. День благодарности стал отражением исторических событий, которые пережил Казахстан за последнее столетие. Согласно историческим фактам, еще в конце XIX века казахи как титульная нация преобладали среди населения. Затем последовал ХХ век с его обстоятельствами, существенно изменившими состав населения: переселенцы столыпинской реформы; голод и болезни 30-х годов; времена коллективизации и индустриализация; эвакуация жителей из оккупированных фашистами территорий в годы Великой Отечественной войны; освоение целинных земель…

И теперь 1 марта мы, единый народ Казахстана, благодарим друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство, выражаем дружбу, милосердие и демонстрируем согласие между народами нашей многонациональной страны. И самое популярное, часто произносимое слово этого дня – «спасибо»!

Есть очень хороший совет, он подходит каждому из нас: «Встройте благодарность в свой распорядок дня». Ведь это так просто.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА