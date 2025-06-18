В Шымкенте Лёша научился не бояться: история особенного мальчика

В Шымкенте подросток с аутизмом и алалией сделал большой шаг к самостоятельности — впервые начал сам ходить в магазин. Мама мальчика благодарит город и его жителей за искреннюю теплоту и понимание.

Мама особенного мальчика по имени Лёша поблагодарила Шымкент и его жителей за доброжелательное отношение к детям с особенностями развития. По её словам, именно менталитет казахстанцев помог её сыну почувствовать себя в безопасности и поверить в себя.

Сейчас семья временно живёт на даче у родителей. Неподалёку — магазин, до которого нужно просто перейти улицу. Казалось бы, обычная ситуация: подросток идёт за покупками. Но в случае с Лёшей, у которого диагностированы аутизм и сенсорно-моторная алалия, это — настоящее достижение.

Лёша говорит на простом русском языке, не всегда может точно выразить свои мысли, но при этом спокойно общается с продавцами, многие из которых говорят на казахском. Мама считает, что именно их терпимость и доброжелательность создают ту обстановку, в которой ребёнок чувствует себя уверенно. Это позволяет ему возвращаться в магазин снова и снова — без страха, с интересом и желанием взаимодействовать с миром.

— В Москве Лёша чувствовал себя гораздо более напряжённо, — рассказывает мама. — Там каждый выход в общество сопровождался стрессом. А здесь он просто живёт и учится быть самостоятельным. Это бесценно.

Она признаётся, что искренне радуется прогрессу сына и надеется, что после возвращения в Москву Лёша сохранит уверенность в себе.

Пока же семья продолжает радоваться каждому шагу вперёд — вместе с теми, кто не остаётся равнодушным и поддерживает их путь.