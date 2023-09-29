Как в Казыгуртский район обеспечивают питьевой водой

В Казыгуртском районе представители Комитета по регулированию естественных монополий проинспектировали расход средств в ходе выполнения инвестиционной программы, запланированной на 2022-2023 годы, а также ознакомились с документами тарифной сметы.

Сегодня в посёлке Айнатас в рамках инвестпроекта обновляются насосы, обеспечивающие население питьевой водой.

«Наша главная задача выяснить как соблюдаются тарифы утверждённые в рамках инвестиционной программы и проконтролировать расход средств. А так же выявить степень изношенности сетей и провести работы по их замене, с целью обеспечения населения качественной питьевой водой», — рассказал заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Туркестанской области Актлеу Бекмуратов.

Такая же модернизация ведется и в населённом пункте Майбулак. Также специалисты ознакомились с ходом работ по замене ЭЦВ-насоса, обеспечивающего водой посёлок Казыгурт

«В Казыгуртском районе мы обеспечиваем водой 58 населённых пунктов. В некоторых аулах в летнее время случается нехватка воды и мы вынуждены подавать её по графику. Теперь в сентябре ситуация исправлена и вода подаётся постоянно, 24 часа в сутки. Если по каким то причинам отключается вода, мы об этом заранее предупреждаем потребителей», — заместитель руководителя ГКП «Чистая вода» Казыгуртского района Андас Шамуратов.

Все работы проводятся согласно утвержденному 5-летнему плану, говорят специалисты отрасли. В результате реконструкции улучшилось качество воды и уменьшилось аварийное состояние систем водоснабжения. Как обещают чиновники в ближайшее время будут обновлены сети и в других населённых пунктах района.