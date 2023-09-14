Количество суицида среди школьников увеличилось в стране

В правительстве бьют тревогу. Число суицидов среди несовершеннолетних за год выросло почти на 50%, передает OTYRAR.

139 подростков наложили на себя руки с начала года, еще 233 пытались пойти на этот непоправимый шаг. В минпросвещении приняли комплексный план по защите детей от насилия и предотвращению самоубийств.

«Был произведен детальный анализ ситуации в детской среде. Также изучили статистику, собрали данные о жестоком обращении с детьми, выявили факторы риска и узнали, какие ресурсы доступны детям в ситуациях жестокого обращения. Этот анализ позволил нам более четко определить приоритетные направления», — говорит Едил Оспан, вице-министр просвещения РК.

В регионах и городах появится интерактивная карта рисков. А одним из важных нововведений станет внедрение уроков «личной безопасности» в казахстанских школах. Детей будут обучать навыкам предотвращения опасных ситуаций и умению реагировать на них. Это позволит им стать более уверенными, эмоционально устойчивыми и подготовленными к сложностям, которые могут встретиться в их жизни. Большое внимание также уделят развитию психологической помощи в стенах школ.

«Важно, чтобы дети знали, что они не одни. В школах будут созданы места, где ученики могут поговорить со взрос­лыми, если у них есть проблемы. Также они научатся быть друзьями и помогать друг другу. Программа будет учить детей чувствовать себя в безопасности. Если случается что-то плохое, то взрослые сразу отреагируют и помогут решить проблему. Все – и дети, и учителя, и родители – будут работать вместе, чтобы сделать школу безопасной и дружелюбной», — говорит Едил Оспан, вице-министр просвещения РК.

В прошлом году впервые в национальное законодательство было внесено понятие «буллинг». Теперь в стране разрабатывают единую программу по борьбе с травлей. Она объединит беседы со школьниками, классные часы и родительские собрания. Следить за исполнением будут через специальную онлайн-платформу и ежемесячный сбор данных по всей стране.

«В рамках программы с детьми будут проводиться беседы о том, что такое буллинг и почему это плохо. Дети и учителя научатся понимать друг друга и решать проблемы вместе», — говорит Едил Оспан, вице-министр просвещения РК.

Кроме того, в стране планируют расширить полномочия школьных психологов. Они теперь будут тесно работать с госорганами, касающимися сфер здравоохранения, образования и соцзащиты. Если психолог узнает о том, что ребенок живет в неблагополучной семье, он должен будет выписать соответствующее направление в органы здравоохранения.

Для координации их работы появится специальный центр. Также министерство рассматривает вопрос повышения им заработной платы.