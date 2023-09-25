Операцию на головной мозг успешно проводят в Шымкенте

Теперь в Шымкенте успешно проводят сложнейшие операции на головной мозг, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В городской клинической больнице ими руководит опытный хирург Еркин Медетов. Только в прошлом году специалисты провели почти 900 оперативных вмешательств. Благодаря развитию новых технологий врачи продлевают жизнь даже самым тяжёлым пациентам.

Филлигрнную работу проделать помогают новейшие технологии. Они помогают добраться до нужного участка мозга. Еркин Медетова с гордостью отмечает, что нейрохирургия в Казахстане сделала огромный рывок.

«После открытия Национального центра нейрохирургии произошёл огромный бум в развитии нейрохирургии. Происходило всестороннее развитие нейрохирургической службы. Благодаря чему и были внедрены эти новые технологии, которые сейчас проводятся в мире. Выступая на мировых конференциях, делаем доклады. Видя наши результаты, они восхищаются тем, что у нас есть доступ у одного человека проводить различные комбинированные операции. В связи с чем у нас риски во время операций довольно низкого уровня», — говорит Еркин Медетов, руководитель нейрохирургической службы клинической больницы №1 г. Шымкента.

Совсем недавно Абдикарим Сарсенбай не мог самостоятельно умываться, любой разговор давался с трудом, его мучили сильные лицевые боли. С каждым днем состояние ухудшалось. Врачи нашли причину. Благодаря успешно проведенной операции мужчина возвращается к полноценной жизни.

«Операция длилась 7 часов. Помню, зашёл утром, а когда проснулся, увидел перед собой Еркина Жумагуловича. Он пришёл, посмотрел меня, узнал, как самочувствие. А оно гораздо лучше стало, боль ушла», — говорит Абдикарим Сарсенбай , пациент.

Еркин Медетов уверен, что ему и его команде ещё многое предстоит сделать. Два года назад они провели в Шымкенте первые уникальные операции на сосуды головного мозга. Опыт казахстанских специалистов сейчас активно перенимают коллеги из Узбекистана и Таджикистана. Теперь в Шымкенте хотят внедрить хирургию эпилепсии, а также функциональное нейрохирургическое лечение болезни Паркинсона.​