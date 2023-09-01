По результатам послания Президента РК создано сразу 5 министерств

Указом Главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» созданы:
▪️Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
▪️Министерство транспорта Республики Казахстан;
▪️Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;
▪️Министерство культуры и информации Республики Казахстан;
▪️Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.
Указами Главы государства:
Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности Министра информации и общественного развития Республики Казахстан;
Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности Министра культуры и спорта Республики Казахстан;
Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.