По результатам послания Президента РК создано сразу 5 министерств

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Фото с сайта //egov.kz

Указом Главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» созданы:

▪️Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
▪️Министерство транспорта Республики Казахстан;
▪️Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;
▪️Министерство культуры и информации Республики Казахстан;
▪️Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Указами Главы государства:

Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности Министра информации и общественного развития Республики Казахстан;

Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности Министра культуры и спорта Республики Казахстан;

Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

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