Список абьюзеров: в Казахстане создадут реестр семейных дебоширов

Поднял руку- попал в «черный список». Реестр семейных дебоширов предлагают создать в Казахстане.

Депутат Бакытжан Базарбек говорит, такой список поможет женщинам знать домашних агрессоров в лицо.

«Реестр никаким образом не будет запрещать заключать ему этот брак, допустим. Но зато это будет предубеждением для будущей женской половины что он по решению суда был осужден по статье побои и включен в реестр семейных дебоширов и к нему будет вопрос уже», — говорит Бакытжан Базарбек депутат мажилиса парламента РК.

По словам общественников, в век цифровизации такая инициатива действительно разумная. Но дебоширов нужно не только стыдить таким списком, но и наказывать по закону.

«Сфокусироваться нужно на том, что нужно криминализировать семейно-бытовое насилие. Оно есть и под каким-то соусом говорить, что у нас менталитет другой, культура, уят. Каждый гражданин, ребенок женщина или мужчина, который подвергается семейно-бытовому насилию должны быть защищены государством», — говорит Гульнар Умарова, член национальной комиссии по делам женщин.

Мнения казахстанцев разделились. Одни говорят, что такой реестр действительно нужен, другие мало верят в его эффективность.

Пока реестр дебоширов только на стадии задумки. Для того чтобы принять такой законопроект потребуется немало времени и обсуждений в мажилисе.