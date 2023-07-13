200 семейных дебоширов привлекли к ответственности в Шымкенте

Как сообщает Polisia.kz всего за 10 дней на канал “102” полиции мегаполиса поступил 191 вызов о бытовом насилии.

Из них в отношении 10 лиц без заявлений потерпевшей стороны возбуждены административные производства. В отношении 92 лиц за нанесение легких телесных повреждений составлены протоколы по статье 73 КоАП РК.

31 человек привлечен к ответственности за побои и взяты под стражу на 24 часа. Все материалы в сфере семейно-бытовых отношений направлены в суд.

В том числе решением суда 14 мужчин взяты под административный арест. 112 семейным дебоширам выписали защитные предписания и поставили на профилактический учет на срок 1 месяц.

К поведению 9 граждан суд установил особые требования. Отметим, что с 1 июля этого года по поручению Главы государства вступили в силу изменения в закон о бытовом насилии.