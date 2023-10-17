Семейный дебошир ударил полицейского чайником в Туркестанской области

Мужчину, напавшего на полицейского, приехавшего на вызов по семейному дебошу, задержали в Туркестанской области.

В Сайрамское районное управление полиции Туркестанской области обратилась жительница Жетысайского района и сообщила, что ее сестру оскорбляет супруг и пытался ударить.

Получив информацию, по указанному адресу оперативно прибыли участковые инспекторы полиции, которые приняли меры по пресечению противоправных действий и сделали мужчине предупреждение.

Однако, местный житель, не подчиняясь законным требованиям стражей порядка, стал оскорблять и выражаться нецензурной бранью. После чего ударил пришедшего на вызов полицейского по голове чайником.

Дебошира задержали и доставили в управление полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.