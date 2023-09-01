Глава государства подписал Указ о реорганизации структуры Администрации Президента РК

Глава государства подписал Указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан.

В соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации Президента войдут:

▪️Руководитель Администрации Президента;

▪️Секретарь Совета безопасности;

▪️Начальник Канцелярии Президента;

▪️помощники Президента;

▪️советники Президента;

▪️отделы Администрации Президента.

Согласно Указу учреждаются должности помощников Президента:

– по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

– по экономическим вопросам;

– по международным вопросам;

– по правовым вопросам;

– по вопросам науки и инноваций.

Должности заместителей Руководителя Администрации Президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации Президента.

Указом Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан освобождены:

– Сулейменов Тимур Муратович от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

– Жиенбаев Ержан Нурланович от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

– Балаева Аида Галымовна от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

– Казыхан Ержан Хозеулы от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству;

– Баспаев Ернар Женисович от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

– Желдибай Руслан Султанулы от должности заместителя Руководителя Администрации Президента – Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан;

– Исекешев Асет Орентаевич от должности помощника Президента Республики Казахстан;

– Жайсанбаев Канатбек Бахытович от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан освобождены:

– Ахметов Альтаир Амангельдиевич от должности заведующего Отделом государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан;

– Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан;

– Дюсембеков Азамат Нурланович от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан;

– Ерназар Ракымжан Серикбайулы от должности заведующего Отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан.

Указом Главы государства Нурдаулетов Гизат Дауренбекович назначен Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Указом Главы государства назначены:

Желдибай Руслан Султанулы – помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

Казыхан Ержан Хозеулы – помощником Президента Республики Казахстан по международным вопросам;

Жиенбаев Ержан Нурланович – помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам.

Распоряжениями Главы государства:

Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан;

Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Распоряжением Главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.