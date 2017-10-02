Почему китайцы хотят попасть в Ак-Мечеть, расположенную в ЮКО

Почему китайцы хотят попасть в Ак-Мечеть? Одним из популярных мест посещения туристов из Поднебесной стала таинственная пещера в Южно-Казахстанской области, пишет kapital.kz.

Подземная пещера «Ак Мечеть» расположена в нескольких километрах от аула Кенестобе Байдибекского района Южно-Казахстанской области. Ее длина — 254 метра, высота — 25 и ширина — 65 метров. Пещера — уникальный природный объект не только по масштабности размеров, но и изумительному «оформлению». К тому же открывающаяся во внешний мир панорама напоминает шанырак юрты.

Байдибекская впадина «Ак-Мечеть» является одним из самых загадочных и таинственных мест Южного Казахстана. Уникальным является также то, что там наверху нет ни одного дерева в радиусе многих километров. А в пещере настоящий оазис.

Пещера «Ак Мечеть» окутана множеством легенд, и одна из них гласит о прикованном драконе. О том, сколько прожил дракон, легенда умалчивает, но место, где он якобы спал, осталось. И это, как оказалось, привлекает сюда жителей Поднебесной. Дракон считается их национальным символом.

«После того как туроператоры получили возможность принимать китайских туристов по ADS-визам, выяснилось, что многие из жителей Поднебесной выбирают для посещения именно ЮКО. В ходе работы с фокус-группами мы узнали, что только за один месяц во время ЭКСПО 19 групп из Китая побывали в нашей области, это свыше 1000 человек, и это информация только от одного туроператора», — отмечает Олжас Шынтаев, руководитель Ontustik Tourism Center, в базе которого насчитывается 112 турагентств из Южного Казахстана.