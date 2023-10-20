20-летний парень повесился на школьной спортплощадке в Шымкенте

В Шымкенте на турнике школьной спортплощадки повесился 20-летний парень, передает OTYRAR.

Трагедия произошла 17 октября в 2:20 ночи.

В полицию Туранского района Шымкента позвонили сотрудники скорой медицинской помощи. Они сообщили, что на спортивной площадке одной из городских школ по улице Казиева обнаружен труп молодого человека.

Парень висел на толстых веревках, закрепленных на турнике. Никаких записок рядом, объясняющих жуткое решение свести счёты с жизнью, погибший не оставил.

По предварительным данным, он совершил самоубийство. Телесных повреждений на нём не обнаружено, поэтому оснований считать это убийство пока нет.

Через 15 минут, после приезда полиции, на место трагедии приехали друзья погибшего, долго плакали, склонившись над его телом.

По некоторым данным, скончавшийся был выпускником этой школы (информация уточняется).

Как выяснилось, погибшему было всего 20 лет. По нашей информации, сотрудники полиции уже установили его личность и работают с его семьёй и возможными свидетелями.

Будет проводиться проверка, в том числе вскрытие и другие экспертизы. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и готовится передать собранные материалы следователям.

Это пока вся информация, которой мы располагаем к этому часу.