Госзаказа могут лишиться сотни частных детских садов в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Договоры под угрозой срыва из-за, так называемой, актуализации. С ноября в дошкольных организациях должны быть установлены турникеты, а камеры наблюдения подключены к Центру оперативного управления полиции. Но выполнить такие требования могут не все. Предпринимателям непонятно, зачем в детских садах турникеты, рассчитанные на людей ростом от 140 сантиметров.

Но ещё большее негодование вызвало то, что подключаться к государственному ЦОУ должны через частные фирмы, которые диктуют высокие цены. На встрече в палате предпринимателей представители детсадов заявили, что работать без госзаказа им будет нерентабельно, и они будут вынуждены закрыться. В городском Управлении образования выразили готовность к диалогу.

«Интернет оставляет желать лучшего. Каким образом это произвести, если на самом деле, не то, что подключиться к ЦОУ, мы даже элементарно не можем нормально созвониться с кем-то», — говорит Диана Караманова, председатель ассоциации непрерывного образования г. Шымкента.

«Турникеты, можно техническую характеристику пересмотреть, если качество интернета или скорость низкая, этот вопрос тоже можно обсудить. То, что турникет должен быть, видеокамеры должны быть подключены к ЦОУ, я считаю, что это даже нельзя обсуждать. Безопасность детей превыше всего», — говорит Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования г. Шымкента.