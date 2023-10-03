Как акимат будет решать экологические проблемы Шымкента

Климат в мире меняется, это факт. Это стали ощущать и мы, жители Шымкента. И еще, к сожалению, у нас стало меньше зеленых насаждений, практически исчезла вода из уличных арыков.

Но есть и обнадеживающая новость – городу хотят помочь решить экологические проблемы и адаптироваться к климатическому кризису.

Объявление

На официальном сайте акимата города Шымкента 28 сентября в полдень появилось вот такое объявление:

«Уважаемые жители города Шымкента!

Пожалуйста, пройдите онлайн-опрос «Шымкент. Зеленый город», который направлен на сбор предложений и оценку текущей ситуации по разным экологическим и социальным аспектам развития города.

Ваше мнение позволит сформировать план действий на следующие несколько лет. План действий «Зеленый город» будет представлен на ваше рассмотрение в ближайшие месяцы, нам важно учесть ваше мнение.

Опрос анонимный, мы не собираем и не храним ваши персональные данные. Все результаты будут представлены в обработанном формате.

Заполнение опросника займет у вас 10-15 минут.

Вы можете пройти опрос по ссылке на удобном для вас языке.

Казахский язык: https://ru.surveymonkey.com/ r/CH6CFS3?lang=kk.

Русской язык: https://ru.surveymonkey.com/ r/CH6CFS3.

С уважением, команда проекта «План действий «Зеленый город», который реализуется при поддержке акимата города Шымкента и Европейского банка реконструкции и развития».

29 вопросов

Пройдя по ссылке, узнаем, что «опрос проводится с целью изучения мнения населения города Шымкента относительно существующих экологических проблем и приоритетов развития города».

Всего там 29 вопросов с вариантами ответов: «да», «нет», «затрудняюсь ответить» и др. По отдельным вопросам есть более расширенные варианты ответов, по сути, они – проекты решения той или иной проблемы. Первые вопросы ознакомительного характера. Речь о зеленом городе начинается с четвертого вопроса.

То есть вы поняли, КОМУ-ТО ВАЖНО ЗНАТЬ ИМЕННО ВАШЕ МНЕНИЕ о том, что:

«Считаете ли город Шымкент комфортным для проживания для себя или своей семьи?», «Почему вы считаете важным, чтобы в Шымкенте улучшилось состояние окружающей среды?».

Есть вопрос: «В каком направлении, по вашему мнению, город Шымкент должен меняться в будущем?» Любопытны варианты ответов, вот они: «Чтобы в городе стало более комфортно жить», «Чтобы в городе стало более комфортно работать», «Чтобы в городе было удобно передвигаться», «Чтобы я мог/могла гордиться своим городом», «Чтобы город предоставлял всем гражданам одинаковый доступ к инфраструктуре и услугам вне зависимости от пола, возраста, физического и психологического здоровья, вероисповедания», «Затрудняюсь ответить», «Другое (укажите)». Здесь указывалась просьба – выбрать не более трех пунктов.

Попробуйте для себя ответить: «Какие вопросы состояния окружающей среды города Шымкента вас наиболее волнуют?» Варианты ответов: «Качество воздуха», «Качество питьевой воды», «Количество и состояние зеленых насаждений», «Чистота городских улиц», «Отходы бытовые», «Отходы промышленных предприятий», «Загрязнение земель/почвы», «Шум», «Изменение климата/выбросы парниковых газов», «Устойчивость города к природным катаклизмам (наводнения, землетрясения, оползни, засухи)», «Другое (укажите)».

Учитывая, что многие из наших уважаемых читателей, вряд ли смогут самостоятельно зайти на сайт акимата города и, пройдя по ссылке, ответить на вопросы, думаю, есть смысл привести здесь самые значимые из них. Возможно, сев рядом с кем-то из молодых людей, они все-таки смогут ответить на эти вопросы, тем более с вариантами ответов.

Итак. Вопрос 8. «Как вы оцениваете прогресс в решении проблемы загрязнения воздуха в Шымкенте за последние 10 лет?»

9-й вопрос: «Как вам удобнее получать оперативную информацию о состоянии/качестве воздуха в Шымкенте?»

10. На каком виде транспорта вы передвигаетесь по городу по работе/учебе (чаще всего)?

11. Пожалуйста, оцените качество общественного транспорта г. Шымкента.

12. Как бы вы оценили организацию дорожного движения в г. Шымкенте?

13. Как бы вы оценили инфраструктуру для велосипедных и пешеходных передвижений по городу?

14. Основываясь на ваших наблюдениях флоры и фауны, могли бы вы сказать, что за последние 10-15 лет в Шымкенте и его пригородах изменилось?

15. Оцените, пожалуйста, ситуацию с зелеными насаждениями в Шымкенте.

16. Насколько вы удовлетворены ценой и качеством услуг питьевого водоснабжения и канализации?

17. Насколько вы удовлетворены качеством и периодичностью предоставления услуг по сбору твердых бытовых отходов среди населения?

18. Насколько вы удовлетворены качеством и периодичностью предоставления услуг по сбору твердых бытовых отходов в общественных местах?

19. Разделяете ли вы или ваша семья бытовые отходы/мусор на пригодные для вторичной переработки и не подлежащие вторичной переработке?

20. Как отапливается ваш дом/квартира зимой? В случае индивидуального отопления выберите один основной вид топлива.

21. Считаете ли многоквартирные дома и офисы, общественные здания в Шымкенте энергоэффективными?

22. Как бы вы оценили застройку города Шымкента?

23. Как бы вы оценили безопасность и доступность общественных зданий и пространств города Шымкента для лиц с ограниченными возможностями и различных возрастных групп?

24. Считаете ли вы, что городская инфраструктура приспособлена к природным катаклизмам?

25. Если бы вам дали возможность решать, на какой проект в области городской инфраструктуры выделить финансы, что бы вы выбрали?

26. Из каких источников информации вам удобно получать информацию о городских проектах и инициативах (распределите в порядке приоритета, где первый наиболее удобный, седьмой наименее используемый).

27. Как бы вы оценили доступ к возможностям трудоустройства для людей разного пола, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, сексуальной ориентации и людей с ограниченными возможностями.

28. Доступны ли жителям города онлайн-технологии, проекты, практики, которые позволяют (выберите один ответ в каждой категории):

* свободно высказывать свое мнение по вопросам развития города и охраны окружающей среды;

* своевременно информировать власти о проблемах в конкретных районах;

* привлекать волонтеров для решения социальных и экологических проблем;

* предоставлять финансовую помощь полезным инициативам горожан по улучшению дворов, общественного пространства;

* предотвращать и снижать опасность/домогательства в отношении женщин в общественных местах (включая транспорт).

И, наконец, завершающий, 29-й вопрос: «Пожалуйста, укажите ваш средний ежемесячный уровень дохода».

Что такое проект ЕБРР «Зеленый город»?

План действий «Зеленый город» призван помочь городам решить экологические проблемы и адаптироваться к изменению климата. ЕБРР обеспечивает финансирование этих планов, а местные муниципалитеты (в нашем случае – акиматы) их реализуют.

В рамках программы каждый город готовит индивидуальный план действий, используя методологию, подготовленную экспертами Европейского банка реконструкции и развития с помощью международных консультантов, специалистов в сфере городского планирования.

Глобальный проект «Зеленый город» – основной инструмент рамочной программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Он помогает городам развивать их видение и стратегические цели для устойчивого развития. Проект предусматривает мероприятия и инвестиционные проекты, которые помогут в решении экологических проблем – загрязнения воздуха, землепользования, центрального отопления, дорожных пробок, утилизации отходов, водоснабжения и канализации, управления водными ресурсами.

Самое время поинтересоваться: а что такое ЕБРР? Это международная финансовая организация, основанная в 1991 году. По сути, это инвестиционный банк развития. Он принадлежит 71 стране и двум учреждениям Европейского союза. Крупнейшим его акционером являются Соединенные Штаты Америки. Штаб-квартира ЕБРР расположена в Лондоне.

Первоначально ЕБРР был ориентирован на страны бывшего Восточного блока, позднее он расширился для поддержки развития более чем в 30 странах от Центральной Европы до Центральной Азии.

Дежавю, или Это уже было…

Действительно, многие, услышав сейчас об этом проекте, отметят для себя: «Да я и раньше уже слышал (-а) об этом». И будут правы. Четыре года назад, если точнее, то в июле 2019 года, и РАБАТ, и сайт OTYRAR писали, что «Шымкент включен в глобальный проект ЕБРР «Зеленые города».

Наш Шымкент стал первым в Казахстане и 31-м в мировом списке городов, где реализуется престижная «зеленая» программа. И далее: «Такая договоренность стала результатом деловой поездки акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова в Лондон, где он посетил штаб-квартиру Европейского банка реконструкции и развития».

Да, уж не та ли это была злополучная поездка в Лондон нашего экс-акима…

«Подписанный меморандум позволит запустить и финансировать проекты по освещению города и строительству новых канализационных очистных сооружений, – отметил тогдашний глава мегаполиса. – Шымкент будет проводить активную политику по внедрению современных экологических проектов в области энергетики и коммунального хозяйства».

К слову, стоимость будущих проектов составляет $100 миллионов.

Кстати, как показала практика, статус «зеленого города» привлекает внимание международных финансовых организаций и доноров, что позволяет интенсивнее привлекать средства для реализации инвестиционных проектов.

Программа «Зеленый город» реализуется в Киеве, Львове, Минске, Белграде, Бишкеке, Мариуполе, Сараево, Ереване, Тбилиси и ряде других городов».

Вот такие были заявления, радужные надежды. Но потом что-то пошло не так. И об этом проекте почему-то забыли. При предпоследнем акиме Шымкента Мурате Айтенове о проекте «Зеленый город» вообще не упоминали. А затем случился коронавирус, пандемия. И всем стало совсем не до «зеленого проекта».

И вот теперь мы становимся очевидцами второго пришествия. Добро пожаловать! Проект хороший.

Надеемся, что новый аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков доведет проект «Шымкент. Зеленый город» до логического завершения. И мы станем свидетелями настоящего преображения Шымкента в зеленый и комфортный город.

Процесс подготовки плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) состоит из нескольких этапов: подготовка и запуск проекта, сбор экологических и социальных данных, определение приоритетов экологических проблем, разработка действий, подготовка документа ПДЗГ. Завершающий этап – одобрение планов действий «Зеленый город» и начало его реализации. Об этом нам будут сообщать, так как публичность и открытость – одно из условий проекта. А еще и наше неравнодушное отношение к нему. Для начала надо всего лишь принять участие в онлайн-опросе.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА