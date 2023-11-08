Как улучшить город- Акимат Шымкента запустил онлайн-опрос

Акимат Шымкента запустил анонимный онлайн- опрос, чтобы выявить проблемы, волнующие горожан.

Он направлен на оценку текущей экологической ситуации и положение дел в сфере развития общественного транспорта, энергетики, переработки отходов и другим важным вопросам по развития г Шымкент.

«Это будет ваш вклад в подготовку «Плана действий Зеленый город», который разрабатывается акиматом г. Шымкента при поддержке ЕБРР. Мы представим результаты в обобщенном виде. Вы можете пройти опрос по ссылке на удобном для вас языке», — говорится в сообщении.

Опрос на казахском языке: https://ru.surveymonkey.com/r/CH6CFS3?lang=kk

Опрос на русском языке: https://ru.surveymonkey.com/r/CH6CFS3

Опрос может пройти любой желающий вне зависимости от возраста, места работы и статуса.