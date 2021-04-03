В Шымкенте прошло мероприятие по посадке деревьев «Зеленый город».

В нем принял участие аким города Мурат Айтенов, а также ряд представителей интеллигенции и жители города.

Организатором и спонсором данного мероприятия выступил общественный фонд «Мейірім шуағы». 1000 деревьев посажено в микрорайоне Шымсити.

«Кто заботится о будущем, тот сажает деревья. Все, кто участвует в проведении мероприятия — это неравнодушные граждане страны, активисты города. Мы все хотим, чтобы наш город процветал», — сказал руководитель общественного фонда «Мейірім шуағы» Аскар Молдабек.

Аким города поблагодарил активных жителей, неравнодушных к развитию города. Кроме того, он отметил, что во время объявленного чрезвычайного положения в стране от имени Фонда медицинскому учреждению были переданы аппараты ИВЛ, а населению-лекарства, продукты питания.

В целом, целью общественного фонда «Мейірім шуағы» является оказание социальной и моральной помощи многодетным, одиноким матерям, малообеспеченным семьям, способствование их вхождению в число самозанятых семей. На сегодняшний день занимается реабилитационно-коррекционной, развивающей работой детей. Там сейчас обслуживаются 120-130 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.