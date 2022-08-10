Шымкентцы выступили против строительства ТРЦ на месте старого сквера

Разбить рядом с домами сквер просят жители многоэтажки на пересечении улиц Байтурсынова и Туркестанская.

Местные старожилы говорят, когда-то давно, в 80-е, на этом месте были большие деревья и цветущие клумбы, здесь гуляли мамы с детьми, подростки и пенсионеры, затем уголок земли пришел в запустение. После перешел в собственность частников.

«Здание стоит на канализации трех домов. В 24-ом году они решили их перенести, по СНИПу канализация не переносится вообще. А в случае пожара не заедет ни одна пожарная, забор без права ограждения, а они поставили забор, сколько мы не бьемся, не добиваемся. Будем надеяться что наш город будет краше зеленее, и мы будем отдыхать при сквере», — говорит Ирина Голубева, жительница г. Шымкента.

Владелица участка Фатима Ахметова говорит, купила его еще в 1999 году, тогда никакого сквера тут не было. Изъять землю однажды уже пытались, но Верховный суд встал на ее сторону. Несколько лет этот участок пустовал, теперь предпринимательница решила построить здесь торговый центр и создать новые рабочие места.

«На руках у нас все документы, есть последнее от ГАСКа, талон, проект у нас все в рамках закона. Деревья у нас тоже в рамках закона. 8 деревьев мы срубили, должны посадить 80, с канализацией у нас все нормально, там 150 труб проходит, в течение двух лет мы все сделаем«, — говорит Фатима Ахметова, жительница г. Шымкента.

А между тем, главный архитектор Шымкента еще два месяца назад заявил, мол, целевое назначение участка, который стал камнем раздора между жителями и предпринимателем, изменили на аллею. Это сделали после многочисленных жалоб местных жителей.

«Целевое назначение на аллею поменяли это теперь дело земельной комиссии, дальше изменение ПДП, переговоры решение с хозяевами. Должным образом расчет произведется, будет там аллея и в течение двух месяцев вопрос решим», — говорит Ержан Нуразханов, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента.

На какой стадии находится изъятие земли сейчас, в управлении архитектуры не прокомментировали. И пока местные жители требуют разбить на участке земли сквер, предприниматели говорят, действуют в рамках закона, и хотят на своих собственных сотках построить торговый центр, но готовы и к конструктивному диалогу.