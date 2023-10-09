Очередной долгострой в Шымкенте: когда достроят пожарное депо?

Возведение нового пожарного депо превратилось в долгострой в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Работы идут второй год, хотя изначально планировали управиться за 7 месяцев. По данным управления строительства, деньги из бюджета перечислили подрядчику вовремя, а тот с работой не справился. Летом договор с ним расторгли и вновь объявили тендер. К работам приступил новый подрядчик. Из 503 миллионов тенге ему осталось освоить 141-ин. Се

йчас идут отделочные работы. У строителей есть три месяца, чтобы полностью закончить долгожданный объект. В Департаменте по ЧС рассказали, что именно оттуда охранять от пожаров центральную часть города удобнее. Пока машины временно вынуждены выезжать из другого подразделения. Специалисты отмечают, что в пожароопасный период количество выездов ежедневно могло быть больше 25. Сейчас эта цифра меньше, но нехватка подразделений ощущается. Чтобы решить данный вопрос, в городе строят еще два депо: в административно-деловом центре уже идёт процедура приёма-передачи, также одно депо на 4 автомобиля возводят в микрорайоне «Сайрам».

«Здесь было отставание по графику. Три раза был наложен штраф. Еще одна причина – у них был заблокирован счёт. Этого подрядчика мы уже включили в список недобросовестных подрядчиков», — говорит Жанадил Айтбеков, заместитель руководителя управления строительства г. Шымкента.