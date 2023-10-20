Ради хайпа: очередных лихачей оштрафовали в Шымкенте

Докатились. В Казнете распространяется видеозапись с опасным вождением.

Авторы ролика утверждают, что лихачи колесят по дорогам Шымкента. На кадрах: серая LADA едет с открытыми дверями, а пассажиры белой «ГАЗели» и красного Opel снимают происходящее на камеру мобильного.

Автонарушители не скрывают номера машин, яро демонстрируя другим участникам дорожного движения свою безнаказанность — на деле шокируют адекватных участников дорожного движения, демонстрируя недопустимое поведение на дороге. Но и этого любителям «хайпануть» оказалось мало, они выкладывают видео в сеть. Вычислить лихачей полицейским труда не составило. Злостных нарушителей задержали и составили протоколы по нескольким статьям.

«По данному факту сообщаем, что сотрудниками полка патрульной полиции департамента полиции Шымкента указанные на видеозаписи нарушители установлены. В отношении них составлены административные протоколы по статье 590, 595, 614, 593 КоАП РК»,- заверили в пресс-службе ДП г. Шымкента.