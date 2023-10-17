Старшеклассники Шымкента примерили на себя роль спасателей

В Шымкенте ученики шымкентских школ смогли на короткое время почувствовать себя спасателями.

Одев пожарные костюмы они выполняли практические задания по основным элементам тушения пожаров. Таким образом они участвовали в семинар-квесте посвящённом дню спасателя.

Облачившись в боёвку – боевую одежду пожарного, Кобыланды Оспанов чувствует себя спасателем. Молодой человек, которому только исполнилось 15 лет, говорит, что в будущем обязательно будет пожарным. Тем более опыт в тушении огня уже есть. Недавно он смог предотвратить пожар и помочь жителям.

«У соседей как-то горел мусор, и огонь грозил распространиться по сторонам, я тогда пришёл с водой и затушил пламя», — рассказал волонтер Кобыланды Оспанов.

Ознакомительный семинар- квест Департамент по чрезвычайным ситуациям провёл совместно с добровольческими организациями города в целях повышения имиджа профессии пожарного-спасателя. В ходе мероприятия молодые люди узнали много интересного о нелегкой работе сотрудников Департамента поЧС.

«Сегодня мы пригласили волонтеров нашего города на квест. Они примеряют боевую одежду и ездят на пожарных машинах. Они также пытаются пройти лабиринт в дымовой камере. Таким образом, мы хотим ознакомить молодежь с повседневной жизнью спасателей»,- говорит заместитель начальника ДЧС города Шымкент Жамбыл Жабаев.

Семинар-квест состоял из двух этапов. На первом этапе спасатели рассказали добровольцам о своей работе и оснащении материально-технической базы пожарно-спасательной службы, а так же продемонстрировали приёмы оказания психологической помощи.

На втором, уже практическом этапе участники надевали специальные пожарные костюмы и отрабатывали основные элементы тушения огня. В мероприятии, посвященном Дню спасателя, принял участие личный состав департамента по ЧС а так же добровольные пожарные организации города. По итогам семинара-квеста участникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки.