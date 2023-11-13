13 млрд тенге отдали казахстанцы мошенникам — МВД

Борьба с мошенничеством, в том числе кибер-аферизмом, стала главной темой брифинга в министерстве внутренних дел.

С начала года интернет-мошенники лишили казахстанцев 13 млрд тенге — зарегистрировано больше 15 тысяч преступлений, передает OTYRAR.

По данным МВД, аферисты изобретают всё более изощрённые схемы обмана, хотя не брезгуют и способами проверенными. Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты, от имени крупных национальных компаний, банков и криптобирж. Общение с так называемыми «менеджерами» и «брокерами» проходит исключительно в онлайн-режиме. Главная причина по которой казахстанцы становятся жертвами аферистов — быстрое приумножЕние денег, несмотря на их сомнительность и непрозрачность, говорят в ведомстве.

Рустем Дюсетаев, заместитель начальника центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК:

«С начала года зарегистрировано 15,5 тыс. преступлений, связанных с обманом граждан через Интернет. По-прежнему, самым распространенным способом остается онлайн-торговля. Таким способом совершено почти 7 тыс. мошенничеств. Зарегистрировано 1 600 фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. За год жертвами таких схем стали 1 200 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений».

Особую тревогу у полицейских вызывают мошенничества от имени сотрудников банков и правоохранительных органов. С начала года лже-полицейские и банкиры обманули казахстанцев три тысячи раз! Большинство таких преступлений совершается из-за рубежа, что усложняет процесс их раскрытия. На этом киберпреступники не останавливаются, говорят в МВД. По данным ведомства, аферисты теперь не только обманывают людей, но еще и привлекают их для участия в мошеннических схемах.

Рустем Дюсетаев, заместитель начальника центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК:

«В мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления о легких заработках. Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер, в т.ч. привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег. В таких случаях либо производится разовая оплата за карту. За такие услуги от общей суммы предлагается оставить определенные проценты, обычно от 3 до 10%. Таким образом граждане втягиваются с мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег».

Соучастников киберпреступления полицейские устанавливают и наказывают по всей строгости закона. Кроме того министерством прорабатываются вопросы законодательного ужесточения требований к выдаче кредитов, а также ответственности так называемых «дропов». Это — закрепление ответственности за передачу своих банковских карт, реквизитов, аккаунтов, а также абонентских номеров. Говорили на брифинге и о наркопреступности среди молодежи.

Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК:

«Отдельной темой обсуждения стало использование платформ электронной коммерции, в найме на работу наркокурьерами. По сравнению с прошлым годом количество заблокированных наркосайтов увеличилось в два раза. Но основной задачей здесь выступает не только выявление таких сайтов, но и мобильность их блокировки. На это направлены усилия профильного министерства. Уже достигнуты соответствующие договоренности с представительством OLX в Казахстане. Ведутся переговоры об открытии в Казахстане представительств социальных сетей».

Комплексный план разработан на основе анализа текущей наркоситуации с учетом первоочередных мер, необходимых для эффективной борьбы с наркомААнией и наркобизнесом. При его разработке учтены особенности современной мировой наркополитики.