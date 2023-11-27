140 млн тенге присвоили лжесотрудницы акимата в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор лжесотрудницам акимата, которые замешаны в громком деле о мошенничестве. По данным прокуратуры Аль-Фарабийского района, две женщины обманули более 70 человек на 140 миллионов тенге, передает OTYRAR.

Мошеннической схемой они промышляли около года. В среднем, каждый потерпевший заплатил осуждённым от миллиона до двух миллионов тенге за помощь в приобретении квартиры по госпрограмме. Приговором суда обе жительницы Шымкента признаны мошенницами и осуждены к 6 годам колонии.

Музафар Муталипов, старший прокурор прокуратуры Аль-Фарабийского района г. Шымкента: «В течение года-полтора они работали. Потому что уже выявляются люди. Мошенники обещают сделать все за год, полтора. Уже больше потом люди терпеть не могут и пишут заявления.

— Вот эти мошенники, они жители Шымкента?

— Да.

— А потерпевшие?

— Потерпевшие тоже жители Шымкента.

— Им их деньги уже вернули или как?

— Деньги не вернули, потому что они уже потрачены на свои нужды. Суд будет взыскивать с подсудимых».

В прокуратуре Аль-Фарабийского района говорят, что это не единственная схема аферы. Мошенники обещают получить безвозмездный грант от государства и адресную социальную помощь за энную сумму. С начала года районным надзорным органом рассмотрено 62 уголовных дела в отношении 87 задержанных. Среди заядлых аферистов немало мошенниц-рецидивисток, большинство из них уже отбывали свой срок в местах не столь отдаленных.

Музафар Муталипов, старший прокурор прокуратуры Аль-Фарабийского района г. Шымкента: «Например, приходит мошенник, входит в ваше доверие, вам обещают. А вы к соседу обращаетесь или к родственникам. Они даже приходят и показывают дома, выезжают на место строительства, показывают дом, входят в доверие обманным путем.

— Получается между жертвами и мошенниками есть посредник?

— Да.

-А эти посредники знают об афере?

— Не знают они.

— А вот этих посредников, которые не знают об этом, их привлекают в ответственности?

— Они тоже идут как потерпевшие. Изначально они тоже отдали свои деньги и они говорят, есть еще родственники, по программе можете получить, чем больше людей, тем легче получить квартиру, говорят».