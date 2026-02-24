Реклама
Серийный мошенник из Шымкента задержан и экстрадирован из Турции

Серийный мошенник из Шымкента задержан и экстрадирован из Турции

Редактор Жулдыз Ахмет
Его нашли спустя 6 лет на территории Анталии при поддержке посольства РК в Турции, Интерпола и Генпрокуратуры, передает OTYRAR.

Мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

«По данным следствия, в 2019–2020 годах, подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами и земельными участками 4 потерпевших – жителей г. Шымкент, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге.
Похитив денежные средства потерпевших, желая избежать установленной законом ответственности, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск», — сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Впоследствии его задержали на территории Турции и по запросу казахстанской стороны экстрадировали на родину. В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе. Как сообщили в ведомстве, за совершенные преступления ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

