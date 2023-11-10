Бывший аким Кентау вернулся за решетку

Бывшего акима Кентау вновь отправили в колонию.

Не отбыв свой 10-летний срок Даурен Махажанов вышел на свободу в начале сентября. Апелляционная инстанция алматинского областного суда отменила вынесенное постановление суда города Конаев о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении бывшего акима Кентау.

«Постановление суда было направлено на исполнение в департамент полиции Астаны. На сегодняшний день сообщаем, что М., доставлен в РГУ «Учреждение №64″ КУИС МВД PK для дальнейшего отбывания наказания»,- рассказали в пресс-службе Алматинского областного суда.

Всего год назад Махажанова признали виновным в получении взятки в размере 50 миллионов тенге. По материалам суда, Махажанов являясь акимом Кентау, через посредников пытался получить от директора частной компании взятку за беспрепятственную выплату денежных средств.

Миллиард 700 миллионов предназначались, по договору, государственно-частного партнерства на капитальный, средний, текущий ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог Кентау.

Высокопоставленный чиновник с приговором суда не согласился и решил его обжаловать. Апелляционная инстанция срок решила не менять. Даурен Махажанов обратился в генпрокуратуру. По протесту надзорного органа судебная коллегия по уголовным делам верховного суда переквалифицировала дело экс-акима Кентау.