Челлендж субботников объявили в Шымкенте

Предприниматели Шымкента открыли эстафету субботников, теперь убирать территорию города будут не только по выходным, но и по будням!

Первыми к флешмобу присоединились сотрудники отеля «Ramada by Wyndham Shymkent», эстафету передали всем тем, кто пожелает поддержать и продолжить полезное дело.

Убрать мусор, очистить территорию и высадить саженцы — так в простой будний день коллектив «Ramada by Wyndham Shymkent» вышел на уборку территории. Цель одна — своим примером как можно больше людей привлечь к очистке города и сохранению окружающей среды.

Территорию вокруг отеля облагораживают, высаживая декоративные кустарники и саженцы разных видов деревьев. Директор отеля рассказывает, такие субботники проводят регулярно, теперь решили передать эстафету и другим предпринимателям, чтобы город был чище и краше.

«Мы решили провести такой челлендж, очистить территорию и облагородить. Наш коллектив активно принимает участие. При этом, мы хотим, чтобы наш город был всегда чист, чтобы окружающая среда была в чистоте. И передаем эстафету другим организациям. Вместе мы сделаем наш город лучше», — говорит Нурсултан Караманов, генеральный директор «Ramada by Wyndham Shymkent».

Отель «Ramada by Wyndham Shymkent» открыл свои двери для гостей города в 2019 году, но уже за это время стал одним из самых популярных в регионе. В отеле 86 номеров, 4 конференц-зала. В стоимость проживания также входит СПА посещение: гидромассажные джакузи, финская сауна и другие услуги. Идею облагородить территорию, ухаживать за деревьями и проводить регулярную уборку поддержал весь коллектив, теперь эстафету передали другим отелям.

К слову, уже 3 ноября в отеле «Ramada by Wyndham Shymkent» состоится официальное открытие нового грузинского ресторана Грузинка.