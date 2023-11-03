Казахстан может потерять мясную отрасль

Казахстанцы стали есть больше мяса. Это сухие цифры статистики.

Чаще всего покупатели выбирают говядину, конину и баранину. В среднем каждый казахстанец съедает в год 19 килограмм 700 грамм мяса и мясопродуктов. При этом цены выросли в среднем на 9%. Больше всего мясо подорожало в Акмолинской и Алматинской областях, а также в Астане. В Шымкенте за килограмм говядины просят 3,5 тысячи тенге, конина стоит 3000-3200, кило говядины продают по 3200 тенге.

«Немного играем, 40-50-60 тенге от силы, потому что мясо все дороже и дороже, корм сено все подорожало, даже выгоды нет мяса продавать, ничего не остается», — говорит Фато Асанова, продавец.

Несмотря на статистику казахстанцы говорят, мясо на их столе появляется не так часто как хотелось бы, экономят.

«Постепенно превращаемся в вегетарианцев, это точно», — говорит покупательница.

«Мясо не как раньше все кушают думаю, потому что подорожало», — говорит житель Шымкента.

Сейчас Казахстан обеспечивает себя говядиной и бараниной. Но в ближайшие годы ситуация может измениться. По словам экспертов, в стране переизбыток мяса, предложение превышает спрос. Мясокомбинаты закупают коров по 1700-1900 тенге за килограмм мяса. При этом розничные цены выше почти в два раза. Фермеры работают себе в убыток и массово сокращают поголовье скота. Единственный выход, говорят специалисты, наладить рынки сбыта за рубежом. После карантина поставки за границу сократились. Если ситуация не изменится, эксперты прогнозируют упадок отрасли, Казахстан станет зависим от зарубежного мяса. А цены вырастут.

«Нам для того, чтобы выстраивать долгосрочные планы нужны рынки сбыта и уверенность, что эта политика будет длиться там не меньше 10 лет. От момента идеи заниматься животноводством до получения прибыли проходит 6,5 лет представляете, такой долгосрочный бизнес он должен стать как минимум национальной идеей», — говорит Максут Бактибаев, председатель мясного союза Казахстана.

При этом у Казахстана есть все шансы стать мясным хабом в центральной Азии, у нас большой потенциал и много пастбищ. Сейчас сдерживать цены, говорят эксперты нужно открытием рынков под управлением фермерских кооперативов. Там каждый фермер мог бы продавать мясо по своей цене и она была бы как минимум на 50% меньше чем сейчас на, говорят специалисты. Для этого не хватает только площадки и помещения.