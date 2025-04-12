Мясо в Шымкенте дорожает каждую неделю

На рынках Шымкента говядина теперь стоит дороже конины. Килограмм мяса с косточкой — 3400 тенге, чистое — 4200. Для сравнения: конина дешевле на 200–300 тенге. Баранина тоже не из дешевых, её цена варьируется от 3200 до 3500 тенге за килограмм.

По словам продавцов, с приходом весны цены на мясо значительно выросли. Такая ситуация по-разному сказывается на бюджете жителей. Если одни отмечают, что многодетным семьям и пенсионерам стало тяжело, другие уверяют, что существенных изменений не заметили.

— Нашей пенсии не хватает даже на мясо. Оно стало очень дорогим. Если есть возможность, надо остановить экспорт мяса. Сначала нужно обеспечить своих граждан. Особенно тяжело пожилым людям, пенсионерам. Многодетным семьям тоже не легко.

— Мы не спрашиваем цену на мясо. Если нужно просто приходим, выбираем и покупаем. Повышение цен особо не ощущается, потому что рост происходит постепенно — по 50–100 тенге. Поэтому сразу это незаметно.

Продавцы уверены, рост цен вызван активным экспортом. Без ограничения вывоза, по их словам, стабилизировать рынок будет сложно. Это уже влияет на покупательскую способность.

Газиза Айдарбекова, продавец мяса: «За последний месяц-полтора мясо подорожало примерно на 700 тенге. Основная причина — резкий рост экспорта. Если не принять меры, ситуация для населения станет ещё сложнее. Уже сейчас многие просто не в состоянии купить мясо. Необходимо временно ограничить вывоз».

Рахила Каипова, продавец мяса: «Покупатели из Ташкента приезжают, скупают мясо оптом и тем самым влияют на рост цен. Обычно они предлагают на 100–200 тенге больше, и наши поставщики начинают ориентироваться на эту цену. К примеру, если в хозяйстве есть 100 голов скота, они выкупают всё сразу по более высокой цене. Из-за этого и на рынке мясо дорожает. Когда поток закупщиков из Ташкента временно останавливался, цены сразу снижались».

Тем временем в акимате считают, что предприняли все необходимые меры для сдерживания цен. По данным городского управления сельского хозяйства, в торговых сетях, участвующих в механизме стабилизации, установлены фиксированные цены. Например, килограмм говядины (лопатка и грудинка с костью) стоит 2450 тенге, что почти на тысячу тенге дешевле, чем на рынке.