Массовое отравление в кафе Кентау: владелец общепита предстает перед судом третий раз

Расследование уголовного дела о массовом отравлении в Кентау длится пятый месяц. Как выяснилось, владелец кафе «Ризык Рауаны» предстает перед судом в третий раз, передает OTYRAR.

В сентябре прошлого года он был оштрафован на 53 тысячи тенге. Общепит открыли без разрешительных документов.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Представитель уполномоченного органа, составивший протокол в суде пояснил, что, как указано в протоколе, предприятие общественного питания не должно работать без санитарно-эпидемиологического заключения, это требование введено с 2016 года. В результате подсудимый был признан виновным по части 1-ой статьи 463-ей кодекса республики Казахстан об административных правонарушениях и оштрафован на сумму 53 тысячи 600 тенге без конфискации предметов и средств совершения преступления. Решение суда уже вступило в законную силу».

Привлекали бизнесмена и за нарушение требований санитарных норм. За отравление ста шестидесяти восьми посетителей он заплатил 700 тысяч тенге. Дело закрыли, пострадавшие писать заявление не стали. Люди простили и за испорченный обед, и за потраченные деньги, а главное — за подорванное здоровье. Как оказалось, напрасно.

В июне этого года, после перекуса в «Ризык Рауаны», в больницы Кентау и Туркестана вновь стали поступать пациенты с жалобами на отравление. Большинство из них оказались несовершеннолетними. Среди тех, кому понадобилась срочная госпитализация, оказались и трое беременных женщин.

Выяснилось, что санитарные правила здесь вновь были нарушены, а блюда для клиентов готовили повара, больные стафилококком и сальмонеллёзом.

Удастся ли злостному нарушителю уйти от ответственности в третий раз и вновь отделаться штрафом, станет известно после приговора суда. Следствие продолжается.