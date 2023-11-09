Табличек с названиями улиц не досчитались в Шымкенте

Свыше полутора тысяч адресных табличек на зданиях недосчитались во время мониторинга государственных закупок в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Антикоррупционные волонтеры решили проверить, как и где были освоены бюджетные деньги. В итоге больше половины адресных табличек не нашли. А то что было, по словам активистов, не соответствовало заявленным требованиям. На них отсутствовали QR-коды, не были соблюдены параметры и качество. После официального обращения волонтёров, была проведена аудиторская проверка. Факты подтвердились.

«По итогам аудиторской проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица акимата Енбекшинского района и дали срок – либо возвратить эту сумму в 6 миллионов тенге, либо сделать, как положено. Сейчас мы видим, что все таблички на месте и соответствуют всем техническим спецификациям», — говорит Айжан Кесебаева, волонтер антикоррупционной службы г. Шымкента.