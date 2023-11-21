В Алматы пройдет форум креативных индустрий Центральной Азии

Креативный бум надвигается на Казахстан, передает Otyrar.kz

В Алматы состоится ежегодный форум креативных индустрий Центральной Азии «Creative Central Asia – 2023» с 24 по 26 ноября.

Диалоговая площадка ССА-2023 объединит более 100 спикеров – экспертов и представителей отрасли из России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Южной Кореи. Участники форума обсудят основные тенденции и перспективные пути развития креативных индустрий в центральноазиатском регионе.

Основными направлениями для обсуждения станут сферы кино, музыки, образования, fashion-индустрии и IT-сектор. В рамках форума состоится ряд панельных сессий по следующим темам: «Креативные индустрии как социальный лифт для молодежи», «Комфортная городская среда и развитие креативного ландшафта», «Женское креативное предпринимательство», «Аудиконтент в современном мире» и др.

В дни форума намечено проведение многочисленных тематических лекториев, мастер-классов, public talk, состоится ярмарка прикладного искусства. При поддержке и участии известных алматинских кураторов мультимедийного музея Lumiere hall пройдет выставка-инсталляция, презентующая инновационные и экспериментальные работы казахстанских и международных цифровых художников.

На выставке будут представлены работы авторов в направлениях AI-ART, Digital Fashion, Media Art.

Во время мероприятия также состоится экспертная дискуссия ПРООН с представителями молодежи и малого среднего бизнеса креативных индустрий. Знаменательным событием форума станет fashion musical «Luna Sezim» казахстанского дизайнера.

Основная цель форума ССА-2023 — развитие инфраструктуры креативных индустрий, популяризация идей креативного предпринимательства, привлечение международных инвестиций. Форум призван способствовать продвижению бренда города Алматы, поддержке творческих специалистов и развитию межпрофильных коллабораций для создания новых продуктов в инновационном и творческом секторах.

Место проведения:

г.Алматы, пр.Абая, 90

Подробнее с программой форума креативных индустрий Центральной Азии можно ознакомиться на сайте http://ccaf.kz