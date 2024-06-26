Сделать из Туркестана Голливуд планирует Нурлан Коянбаев

В Туркестане откроется креативный центр.

Об этом стало известно в ходе встречи главы региона с известным продюсером Нурланом Коянбаевым. Они обсудили новые проекты, которые можно реализовать в сфере киноиндустрии.

Есть много возможностей превратить Туркестан в казахстанский Голливуд. Известный продюсер Нурлан Коянбаев встретился с главой региона и представил свои проекты. Телеведущий говорит, что создание киноиндустриальной площадки в духовной столице также будет способствовать процветанию экономики области.

Нурлан Коянбаев продюсер:

«В Туркестанской области мы предложили свои идеи, чтобы это было началом креативных проектов. Мы рассказали о планах создания креативного центра. Начнем с небольших проектов. Очень полезная встреча состоялась. Город радует. Когда я на новом месте, то обращаю внимание на ауру, настроение людей. В Туркестане народ доволен. Это признак хорошего начала».

Креативный ХАБ — это мера, принимаемая министерством культуры и информации по исполнению поручения Президента о развитии креативной индустрии. Концепцией развития креативных индустрий определены 43 вида деятельности, сорок из которых, согласно постановлению Правительства, подпадают под специальный режим розничного налога.

В креативных пространствах будут созданы благоприятные условия для плодотворного и креативного труда, реализации новых идей, создания сообщества экспертов, в том числе условий комфорта для их «творческого полёта». В данный момент, наиболее прогрессивное и успешное направление — деятельность в области производства кино-, видеофильмов, издание музыкальных произведений и звукозапись, художественное и литературное творчество, создание и трансляция телевизионных программ, специализированная дизайнерская деятельность.

Глава Туркестанской области подчеркивает, что новый проект должен служить не только жителям региона, но и стать объектом для посещения туристов .

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Конечно, проект нельзя реализовать за один день, за один год. Но начинать нужно уже сейчас. И это должно быть общим центром для тюркских государств. Если у вас есть хорошие идеи, мы готовы поддержать. Нужен будет новый павильон – сделаем! С нашей стороны проблем не будет. По возможности и материально поможем»

Акимат области совместно с киностудией “Сак» снял 6 анимационных фильмов, 2 телесериала, 2 документальных фильма. Кроме того, есть ряд анимационных работ, посвященных историческим местам и личностям.

Площадки в духовной столице также будет способствовать процветанию экономики области.

Нурлан Коянбаев, продюсер:

«В Туркестанской области мы предложили свои идеи, чтобы это было началом креативных проектов. Мы рассказали о планах создания креативного центра. Начнем с небольших проектов. Очень полезная встреча состоялась. Город радует. Когда я на новом месте, то обращаю внимание на ауру, настроение людей. В Туркестане народ доволен. Это признак хорошего начала».

Креативный ХАБ — это мера, принимаемая министерством культуры и информации по исполнению поручения Президента о развитии креативной индустрии. Концепцией развития креативных индустрий определены 43 вида деятельности, сорок из которых, согласно постановлению Правительства, подпадают под специальный режим розничного налога.

В креативных пространствах будут созданы благоприятные условия для плодотворного и креативного труда, реализации новых идей, создания сообщества экспертов, в том числе условий комфорта для их «творческого полёта». В данный момент, наиболее прогрессивное и успешное направление — деятельность в области производства кино-, видеофильмов, издание музыкальных произведений и звукозапись, художественное и литературное творчество, создание и трансляция телевизионных программ, специализированная дизайнерская деятельность.