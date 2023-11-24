В Шымкенте открылось новое пожарное депо.

Объект, построенный за счет средств местного исполнительного органа и республиканского бюджета, состоит из здания администрации и пожарной части на 4 автомашины.

Оперативная работа пожарных нового депо позволила справиться с условным возгоранием автомобиля всего за несколько минут, при помощи стационарных огнетушителей.

Новое пожарное депо в административно-деловом центре Шымкента будет работать круглосуточно. Комплекс разгрузит остальные части, а самое главное, станет пожарным щитом для жителей нескольких микрорайонов мегаполиса.

Новое депо рассчитано на четыре пожарные машины. Здесь будут дежурить на 108 огнеборцев. Они будут обеспечивать противопожарную защиту 18 микрорайонов, в числе которых такие крупные как Кайтпас и Нурсат.

Пожарное депо позволит сократить время следования к месту происшествия и повысить эффективность работы по обеспечению пожарной безопасности. Депо оснащено спецмашиной с подъемником, для тушения пожаров в высотных зданиях, таких в городе всего 9.

«На вооружении имеются 9 единиц техники, основная и специализированная. Учитывая что данная территория у нас активно застраивается этажными домами, данная пожарная часть усилена автоматическим подъемником, который обеспечивает работу пожарных на высоте для распыления веществ и спасения людей с верхних этажей. Мы можем дойти до 12-14 этажей зависимости от угла подъезда», — говорит Еркин Отаргалымулы, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента.

Большая часть сотрудников пожарной части — новый состав. В течение года огнеборцы тренировались, готовились к сложной работе при чрезвычайных ситуациях. Спасатели наглядно показали и правила эвакуации с верхних этажей.

В трехэтажном административном здании оборудованы кризисный и ситуационный центры, диспетчерская служба, учебные классы и рабочие кабинеты.

А в двухэтажной пожарной части предусмотрены — учебная аудитория для пожарных, комнаты отдыха, спальня, кухня, спортивный и актовый залы, технические помещения, а также учебно-тренировочная башня.

Министр по чрезвычайным ситуациям поручил максимально эффективно использовать материально-техническую базу пожарного депо.

«Это новое здание, оно соответствует всем требованиям. Оно обеспечивает пожарную безопасность. Это первое такое сооружение которое было построено за счет местного бюджета. Я думаю что такой подход комплексный поспособствует тому чтобы количество чрезвычайных ситуаций уменьшалось, чтобы было своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации», — говорит Сырым Шарипханов, министр по чрезвычайным ситуациям РК.

В день открытия пожарного депо награждают отличившихся сотрудников. Звание «Почетного гражданина Шымкента» присвоили заслуженному ветерану органов гражданской защиты Уалихану Ережепову.

Сегодня пожарную безопасность в Шымкенте обеспечивают 10 пожарных частей. Скоро их станет больше — противопожарные станции достраивают в жилом массиве Сайрам и по улице Туркестанской.