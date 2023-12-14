В Шымкенте открылось новое пожарное депо

В Шымкенте состоялось долгожданное открытие новой пожарной части по улице Туркестанской.

Современное пожарное депо подрядчик должен был возвести всего за 7,5 месяцев.

Но, не выполнив работу, попал в список недобросовестных. Здание достраивала другая компания. И, как обещали, управились до конца года. Новое двухэтажное пожарное депо, стоимостью около полумиллиарда тенге, сегодня сдают в эксплуатацию.

«Боксы для пожарных авто были низкие, раньше машины были другие. У нас было ограничение в стоянке пожарных машин. Теперь мы можем ставить крупногабаритную высокую технику, 4 бокса для стоянки пожарных авто. Для личного состава имеется комната отдыха, спальня, столовая, комната психологической разгрузки, также имеется учебно-тренировочная база», — говорит Азиз Саипов, заместитель начальника службы пожаротушения пожарной части №3.

На этом месте раньше тоже была пожарная часть. Спустя почти 70 лет, здание признали аварийным и снесли. По словам пожарных-ветеранов, старое депо не соответствовало стандартам, в нем не было должных условий. Ввод нового депо в эксплуатацию позволит повысить скорость реагирования и эффективность работы пожарных, создаст комфортные условия для подготовки и несения службы.

«Часть была старой, никаких условий не было, сейчас сделали все условия. С местного бюджета сделали всю пожарную часть. Все условия для личного состава. Особенность пожарной части что она находится в центре города, пожарные в первую очередь прибывают и спасают людей», — говорит Турдан Кенжекулов, полковник в запасе.

В новом пожарном депо будут посменно работать 68 человек личного состава. Перед тем как заступить на службу, все они прошли тщательный отбор и подготовку.

«Мы проходили специальную подготовку, перед тем как заступить на службу и готовы профессионально выполнять свою работу», — говорит Нурлыхан Айдарулы, младший сержант службы пожаротушения пожарной части №3.

За пожарной безопасностью в Шымкенте следят сотрудники 10 подразделений противопожарной службы. Для борьбы с огнем укомплектованы 114 спецавтомобилей.

Чтобы полностью решить вопрос с нехваткой подразделений огнеборцев, в городе достраивают 11 пожарное депо, в жилом массиве Сайрам.