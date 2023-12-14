Что смотрят и рекомендуют представители казахстанской киноиндустрии?

Кинопоиск собрал Топ-10 фильмов XXI века от известных деятелей культуры Казахстана, среди которых проводился опрос в рамках спецпроекта “100 великих”.



Задача назвать свою десятку лучшего кино, вышедшего после 1 января 2001 года и до сегодняшнего дня. В список вошли максимально разнообразные фильмы. Но все они оказали влияние на киноиндустрию XXI века.



Что посмотреть на Кинопоиске зимними холодными вечерами?

Чтобы зимние вечера проходили не скучно, Кинопоиск приготовил отличные фильмы на любой вкус и возраст, доступные по подписке Яндекс Плюс.

Вышедший из тюрьмы Жанболат в попытках наладить свою жизнь возвращается к старым привычкам – воровству, встречает художницу Корлан и внезапно открывает в себе талант художника.

2. Человек-паук: Паутина вселенных Жанр: мультфильм, (США). Премьера на Кинопоиске 14.12.2023

Человек-Паук попадает из Бруклина в Мультивселенную, где встречает команду Паучков. Настаёт момент, когда ему необходимо решить, что значит быть героем, спасающим тех, кого любишь больше всего.

3. Пленники Жанр: драма, криминал (Казахстан). Новые серии выходят с понедельника по пятницу.

Сотрудник УБОП Олжас – справедливый, честный опер, не берущий взяток. Расследуя самоубийство одной девушки он сталкивается с криминальной группировкой, которая похищает молодых женщин для продажи в сексуальное рабство.

4. Человек-паук: Нет пути домой Жанр: фантастика, приключения (США)

Жизнь и репутация главного героя оказываются под угрозой, поскольку раскрыта тайна личности Человека-паука.

5. Триггер Жанр: драма (Россия). Премьера на Кинопоиске 21.12. 2023

Полнометражное продолжение сериала «Триггер». После драматичных событий — бывшая жена осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла — главный герой решает начать все заново.

6. Пацанский кипиш Жанр: комедия от создателей “Пацанские истории” (Казахстан). Премьера на Кинопоиске 28.12.2023

Санжик, обычный пацан с района, устраивает шикарную вечеринку в честь своего ненастоящего дня рождения, чтобы привлечь внимание девушки, в которую он влюблен еще со школы

7. По щучьему велению Жанр: фэнтези, приключения (Россия).

Премьера на Кинопоиске 31.12.2023

Если ты идешь на рыбалку – будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая исполнит три любых желания.

8. Келинжан 2 Жанр: комедия (Казахстан). Премьера на Кинопоиске в январе (также доступен сериал и первая часть фильма)

Енешка Кулимхан апай отправляется в Турцию на отдых, оставляя старшую келинку Айсару ответственной за главные обязанности в семье. С новой должностью сбылась мечта Айсары — она сама быстро превращается в строгую и коварную енешку.

9. Астрал 5: Красная дверь Жанр: ужасы (США, Канада).

Премьера на Кинопоиске 3.01.2024

Один из героев рисует загадочную дверь, – тоже забыл важную часть своей жизни, во время обследования вдруг видит страшного призрака.

10. Без обид Жанр: комедия (США). Премьера на Кинопоиске 5.01.2024

Мэдди 32 года и она оказывается по уши в долгах. В обмен на машину решает помочь богатеньким родителям, которые волнуются, что их 19-летнему сыну скоро в колледж, а он всё никак не вылезет из своей раковины. Задача Мэдди – лишить парня девственности, но сделать это оказывается не так-то просто.

Что смотрели казахстанцы в ноябре на Кинопоиске?

ТОП-10 фильмов ноября

1. Мошенники . Жанр: сериал, криминал (Казахстан) 2. Атака титанов . Финал. Жанр: аниме, фантастика (Япония) 3. Белгісіз батырлар (Неизвестные герои). Жанр: комедия (Казахстан) 4. Быстрее пули . Жанр: боевик, комедия (США) 5. Кибердеревня . Жанр: комедия, фантастика (Россия) 6. Телохранители . Жанр: комедия (Россия) 7. Анчартед: на картах не значится. Жанр: боевик (Испания, США) 8. Жол. Жанр: комедия (Казахстан) 9. Баба Яга спасает мир . Жанр: комедия, фэнтези (Россия) 10. Мама будет против . Жанр: комедия (Россия)

На первом месте казахстанский сериал, разоблачающий мошеннические схемы. Главную роль в кинокартине Мошенники сыграл Рустем Омаров – актёр, известный зрителям по таким работам, как «Скорая», «Саке», «Патруль», «Завод». Также в рейтинге топ-10 у казахстанцев – японская постапокалиптическая манга Атака титанов. Финал, историческая комедия Белгiсiз батырлар, действия которой происходят в XVIII веке, во времена знаменитого Анракайского сражения; виртуозный экшен режиссера Дэвида Литча Быстрее пули, с Брэдом Питтом в главной роли. Следующие в списке просмотров сразу три комедии: Кибердеревня про семью, которая живет на Марсе; комедия о жизнерадостных боксерах Телохранители и казахстанская картина Жол про афериста, который притворяется незрячим. И закрывают рейтинг ноября: Анчартед: на картах не значится – блокбастер по культовой видеоигре; фэнтези про лесную ведьму Баба Яга спасает мир и комедийный сериал от продюсера “Папины дочки” – Мама будет против.

Фильмы, которые нельзя пропустить в Кинотеатрах

Редакция kinopoisk.kz рекомендует ТОП-10 фильмов в кинопрокате Казахстана, на которые точно стоит сходить в декабре. Как скрасить ожидание Нового года, читайте на kinopoisk.kz

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