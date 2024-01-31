Kazakh Tourism и Яндекс Казахстан объявили о долгосрочном партнёрстве в сфере туризма

Kazakh Tourism и Яндекс Казахстан договорились о долгосрочном партнёрстве с целью развития туризма.

В рамках первого этапа сотрудничества в Яндекс Картах появилось 18 эксклюзивных подборок с местами, которые Kazakh Tourism рекомендует посетить жителям и гостям Алматы и Астаны.

«Увеличение присутствия Казахстана на цифровых платформах — одна из ключевых задач нацкомпании. Именно поэтому стратегическое партнёрство с технологической компанией и размещение информации о популярных местах Казахстана в одном из самых популярных картографических сервисов является своевременным и актуальным», — отметил Ержан Еркинбаев, вице-министр туризма и спорта РК.

Каждая подборка посвящена определённой теме, например: ресторанам традиционной кухни, кафе для завтрака, точкам с панорамным видом, местам для встречи с друзьями, магазинам местных брендов и локациям, где сосредоточена ночная жизнь.

Подборки подготовлены на основе данных Almaty Tourism Bureau и Visit Astana и доступны на казахском, английском и русском языках. Список подборок будет расширяться в течение всего года.

Чтобы посмотреть их, достаточно зайти в приложение Яндекс Карты, нажать на поисковую строку и открыть категорию «Подборки». К каждому месту в приложении можно построить маршрут пешком, на автомобиле или общественном транспорте.

Скачать приложение Яндекс Карты можно в Google Play Market или App Store.