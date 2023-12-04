Халатность взрослых стало причиной смерти 4-летнего малыша

Еще одна детская жизнь оборвалась из-за халатности взрослых.

Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала смерть ребенка, которого нашли в канализационном септике в Туркестанской области. По словам уполномоченной по правам ребенка, необходимо наказывать акимов регионов, где люки оказались открытыми. Она призвала привлечь к ответственности должностых лиц, которые не обеспечили безопасность.

«За две недели произошло уже две смерти детей при падении в люки в Кызылординской и Туркестанской областях. В обоих случаях люки принадлежат акиматам. Считаю необходимым провести проверку и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасность инфраструктуры и допустивших халатность, повлекшую смерть детей. Также считаю необходимым привлечь к ответственности руководителей местных исполнительных органов, курирующих данную сферу, акимов данных районов», — говорит Динара Закиева, уполномоченная по правам ребенка в РК.

4-летний мальчик пропал в Туркестане днем 1 декабря. По словам отца, он вышел погулять и не вернулся. В поисках принимали участие полицейские, спасатели и военнослужащие Нацгвардии. Они провели подворный обход близлежащих территорий и проверили заброшенные дома.

После непрерывных поисков, ребенка нашли в колодце возле соседнего дома, он был открыт. По данным полиции, следов насилия на теле ребенка обнаружено не было.

«В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы, руководство департамента полиции и прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорит Багланбек Айтпаев, первый заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области.

В акимате Туркестанской области ответственность за открытый люк брать на себя не спешат. Говорят: септик, который стал кошмарной ловушкой для ребенка, на их балансе не числится.

«Этот септик не принадлежит госорганам, не относится он и к центральному водоотведению. Он — частный», — говорит Смадияр Сабыров, заместитель начальника отдела инфраструктуры и связи г. Туркестана.

26 ноября в Кызылорде в канализационном люке нашли тело пропавшего 8-летнего ребенка. По данным омбудсмена Закиевой, она еще летом поднимала вопрос обеспечения безопасности инфраструктуры, и просила принять меры по открытым канализационным колодцам. Часто на них нет крышек и в них легко провалиться даже взрослому человеку.