Казахстанские кредиты оказались самыми невыгодными из стран СНГ.

В международном рейтинге по процентным ипотечным ставкам наша страна оказалась на десятом месте. Экономисты говорят, наши ставки необоснованные.

Куаныш Сапаев в этом году приобрел трехкомнатную квартиру по программе 7-20-25. Говорит, проценты в банках второго уровня были слишком высокими, он бы не потянул даже оплату ежемесячного платежа. Решил подать заявку на льготное кредитование и получил одобрение.

«Ежемесячный расчет там выходил больше 200 тысяч тенге, а моя зарплата была 200 тысяч, я не мог заплатить такую сумму и вот когда я приобрел программу по 7-20-25 на 25 лет у меня вышло 138 тысяч. Банки второго уровня предлагали минимально 18% годовых», — говорит Куаныш Сапаев, житель Шымкента.

Казахстанская ипотека входит в число самых дорогих. В рейтинге стран по процентным ипотечным ставкам наша страна оказалась в десятке антилидеров. В ноябре этого года годовая эффективная ставка вознаграждения в банках второго уровня варьировалась от 15% до 26,5%.

Это настолько грабительские проценты, что мало кто из казахстанцев может позволить себе такой вариант. По словам экономистов, ставки в нашей стране экономически необоснованные. Для того чтобы люди могли позволить себе купить жилье, необходимо провести их расчет.

«Ставки в соседних странах имеют некое финансовое обозначение, в России ставки ниже несмотря ни на что, в Европе ниже. У нас ставки только утверждены, никаких расчетов никто никогда не делал. Ипотека должна быть в районе 6-7% без всякого субсидирования со стороны государства», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

Единственный выход для многих, это государственные, льготные ипотечные программы, в основном предназначенные для людей из уязвимых категорий.

«Там ставки от 2 до 5% годовых, первоначальный взнос 10%, если у человека есть возможность увеличить свой первоначальный взнос, у него такая возможность есть и благодаря чему уменьшится ежемесячный взнос по госу4дарственной программе», — говорит Даурен Саудабаев, директор шымкентского филиала АО «Отбасы банк».

Кроме того, есть рыночная программа, когда вкладчики копят деньги на депозите в течение нескольких лет, а затем, накопив первоначальный вклад, получают займ под относительно низкие проценты, если сравнивать с рынком. Ставки начинаются от 2 до 10,5% годовых.