Металлочерепица Супермонтеррей: преимущества использования

Металлочерепица Супермонтеррей изготовляется из листовой стали со специальным антикоррозийным покрытием. Каждый лист обладает шестью ассиметричными волнами и низко скошенным профилем, что придает ему дополнительной элегантности.

На сайте представлена в широком ассортименте металлочерепица Супермонтеррей, купить от Stynergy.kz можно по доступной стоимости с доставкой. Но сначала стоит рассмотреть особенности данного материала, а также основные сферы его использования.

Преимущества материала

Популярность металлочерепицы Супермонтеррей основана на следующих преимуществах:

Благодаря верхнему полимерному покрытию металлочерепица представлена в широкой палитре цветов и оттенков. Супермонтеррей отличается небольшим весом, что значительно облегчает укладку и транспортирование. Технология установки металлочерепицы очень проста, что позволяет проводить монтаж самостоятельно, используя самые простые домашние инструменты. Хорошая гибкость позволяет использовать данный материал для обустройства крыш сложной конфигурации. Полимерное покрытие металлочерепицы обеспечивает дополнительную защиту и в течение долгих лет сохраняет красивый насыщенный оттенок.

Стоит помнить, что металлочерепица более светлых оттенков дольше сохраняет насыщенный цвет, а темные варианты покрытия больше подвержены выгоранию. Супермонтеррей может выдерживать значительные нагрузки и при условии правильной установки эффективно служит долгие годы.

Где используется Супермонтеррей?

Такая металлочерепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит для обустройства зданий разной этажности и назначения. Ограничение к применению только одно: угол наклона кровли должен быть больше 14 градусов.

Кроме того, Супермонтеррей можно использовать для строительства подсобных помещений, к примеру, беседок или навесов, а также для проведения капитального ремонта различных сооружений. Если старое кровельное покрытие сделано из рубероида или гибкой черепицы, его можно не снимать, а использовать в качестве дополнительного слоя гидроизоляции.

Таким образом металлочерепица Супермонтеррей — это качественный, привлекательный и универсальный материал, который представлен на строительном рынке в широкой палитре оттенков. Благодаря простому способу укладки монтаж можно осуществить самостоятельно, самое главное точно следовать инструкции.

Где купить металлочерепицу для кровли?

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