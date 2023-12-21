Металлочерепица Супермонтеррей: преимущества использования

Металлочерепица Супермонтеррей изготовляется из листовой стали со специальным антикоррозийным покрытием. Каждый лист обладает шестью ассиметричными волнами и низко скошенным профилем, что придает ему дополнительной элегантности.
На сайте представлена в широком ассортименте металлочерепица Супермонтеррей, купить от Stynergy.kz можно по доступной стоимости с доставкой. Но сначала стоит рассмотреть особенности данного материала, а также основные сферы его использования.
Преимущества материала
Популярность металлочерепицы Супермонтеррей основана на следующих преимуществах:
- Благодаря верхнему полимерному покрытию металлочерепица представлена в широкой палитре цветов и оттенков.
- Супермонтеррей отличается небольшим весом, что значительно облегчает укладку и транспортирование.
- Технология установки металлочерепицы очень проста, что позволяет проводить монтаж самостоятельно, используя самые простые домашние инструменты.
- Хорошая гибкость позволяет использовать данный материал для обустройства крыш сложной конфигурации.
- Полимерное покрытие металлочерепицы обеспечивает дополнительную защиту и в течение долгих лет сохраняет красивый насыщенный оттенок.
Стоит помнить, что металлочерепица более светлых оттенков дольше сохраняет насыщенный цвет, а темные варианты покрытия больше подвержены выгоранию. Супермонтеррей может выдерживать значительные нагрузки и при условии правильной установки эффективно служит долгие годы.
Где используется Супермонтеррей?
Такая металлочерепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит для обустройства зданий разной этажности и назначения. Ограничение к применению только одно: угол наклона кровли должен быть больше 14 градусов.
Кроме того, Супермонтеррей можно использовать для строительства подсобных помещений, к примеру, беседок или навесов, а также для проведения капитального ремонта различных сооружений. Если старое кровельное покрытие сделано из рубероида или гибкой черепицы, его можно не снимать, а использовать в качестве дополнительного слоя гидроизоляции.
Таким образом металлочерепица Супермонтеррей — это качественный, привлекательный и универсальный материал, который представлен на строительном рынке в широкой палитре оттенков. Благодаря простому способу укладки монтаж можно осуществить самостоятельно, самое главное точно следовать инструкции.
Где купить металлочерепицу для кровли?
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