Что такое ендова на крыше

Современная кровля представляет собой целую систему взаимосвязанных элементов, которые в совокупности выполняют следующие функции:

защищают здание от воздействия внешних факторов;

обеспечивают вентиляцию пространства под кровлей;

сберегают тепло внутри дома;

создают условия для нормального функционирования инженерных систем;

способствуют безопасной работе человека на крыше.

Ендова — один из элементов системы кровли, от которого зависят ее эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид. В этой статье расскажем подробнее о том, как купить кровлю для крыши от STYNERGY.KZ и как выбрать ендову.

Что собой представляет

Ендова для крыши устанавливается в месте соединения двух скатов для отведения осадков, защиты подкровельного пространства от влаги, обеспечения привлекательного вида кровли. Она представляет собой гнутую внутрь металлическую планку, предназначенную для оформления внешних стыков кровельных скатов. Иногда ее также называют разжелобком.

Особенно важен данный элемент для обустройства сложных кровельных конструкций, таких как разноуровневая, вальмовая и прочие. Чем мудренее конфигурация и сложнее конструкция, тем больше потребуется разжелобков.

На ендову для кровли цена зависит от материала изготовления, размеров и некоторых других факторов. Оптимальным вариантом считает разжелобок из оцинкованной стали.

Основные виды

Нижняя ендова монтируется на стыках внутренних углов крыши еще до установки кровельного покрытия. Она обеспечивает герметичность конструкции, предотвращая проникновение влаги в чердачное пространство. Нижняя ендова для крыши имеет загнутые края, которые эффективно удерживают воду, не позволяя ей переливаться.

Верхняя ендова — это скорее декоративный элемент, который монтируется поверх кровельного покрытия. Она придает аккуратного вида скатам и выступает над внутренней планкой на 15 – 20 см.

По способу монтажа

Открытая планка — используется для кровель с не слишком крутыми скатами. Ее устанавливают в зазор, специально оставленный между двумя скатами. Поверх открытой планки крепят декоративную.

Закрытая ендова кровли устанавливается под местом соединения кровельного настила и применяется для крыш с крутыми скатами, образующими острые углы.

Переплетенный способ установки также относится к закрытому, но имеет особенность: кровельные покрытия не укладываются в стык, а переплетаются. Преимущество такого способа — оригинальный привлекательный вид, но особенностью считается сложная установка и потребность в дополнительных гидроизоляционных материалах. Переплетенный способ также используют для кровель с крутыми скатами.

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