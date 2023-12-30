Нумеролог рассказала каким знакам повезет в 2024 году

На смену 2023 — году кролика, заступает — дракон.

В странах Азии он считается самым могущественным знаком. Но что мы знаем об этом мифическом животном? Драконов мы видим, пожалуй, только в фильмах и мультфильмах. Самый популярный в последние годы — «Игра престолов», где драконы изображены могущественными животными, они рассекают воздух крыльями и способны за несколько часов пересечь океан. Огнедышащие вызывают настоящий восторг у фанатов киновселенной. Драконов часто изображают бесстрашными и злыми. Но в мультфильмах они запросто уживаются с людьми и не только.

В картине «Как приручить дракона» ночная фурия заводит дружбу с молодым парнем. А в «Шреке» дракониха влюбилась в осла. Эти мифические животные и правда таят в себе загадку.

Драконы-люди, которые родились в год этого мифического создания, свободны и независимы, прямолинейны, подвижны и активны, они отличные ораторы и творческие люди.

Саида Турсуметова причисляет себе немало драконьих качеств. Она родилась в год огнедышащего знака.

«Несмотря на казалось бы профессию, журналистика, я такой человек, который тяжко сходится с людьми. Для меня мои близкие это все, трудоголизм в определенной степени. Еще говорят, что драконы любят окружать себя красивыми вещами? Да, я люблю ухаживать за собой, я люблю украшать пространство вокруг себя, дом, который мы построили внутри обустройство все, чтобы не делалось обсуждалось со мной», — говорит Саида Турсуметова, родилась в год дракона.

Увидеть драконов можно и в реальной жизни, правда, в уменьшенном варианте. Игуаны это современные драконы. Зеленые, с шипами, такие же горделивые и немного устрашающие.

Эта парочка живет в семье Тамары Владимировны. «Зелененькому» уже 4 года, «Зося» чуть младше. По словам Тамары Владимировны, у ее питомцев разные характеры, мальчик спокойный и миролюбивый, любит ласку, когда его гладят от удовольствия мини-дракоша даже прикрывает глаза.

А вот девочка с характером, чужих не признает. По словам хозяйки питомцев, игуан завела ее дочь, и сначала было страшно к них прикасаться.

«Я конечно боялась даже не могла к нему подойти, но дочка приучила конечно. А так я их сейчас люблю. В еде они неприхотливые, едят листья салата, в основном все растительное, ни мяса, ничего они не едят», — говорит Тамара Уколова, жительница г. Шымкента.

Деревянный дракон — это символ следующего года, пожалует к нам с благополучием и удачей. Главное, ублажить его и встретить со всеми почестями. Так, новогодний наряд должен иcкpитьcя и пepeливaтьcя, напоминая чешую дракона. А на столе должны быть экзотические фрукты и разнообразие блюд.

«В зеленом цвете я не рекомендую. Но дракон любит все блестящее, все яркое, а это значит что дракон любит яркие цвета, от серого светло серого, оливковое, золотое, что-то блестящее, пайетки, люрекс, стразы, аксессуары. Что по поводу стола, стол тоже должен быть разнообразным. Единственное чего не должно быть на праздничном столе это мяса кролика. Кролик это символ уходящего года, и дракон покровительствует кролику. Дракон может обидеться. Приветствуется разнообразие. Плюс на столе должны быть обязательно вариантов яркие фрукты. А так мясо, рыба, птица», — говорит Виола Эргашова, нумеролог.

А вот дарить, говорит нумеролог, лучше подарки дорогие и изысканные, а лучше вручить — деньги, чем покупать бессмысленный презент.

«Насчет подарков, подарки лучше дарить изысканные элегантные, деньги будут лучшим подарком. Причем дарить нужно не переводом а в денежном варианте. Причем здесь будут довольны не только те, кому подарили, но и удача и финансы придут к человеку который дарил», — говорит Виола Эргашова, нумеролог.

2024 год, говорит специалист, будет годом кармы. Каждый получит то, что заслужил, как говорится, по заслугам.

«Это мифическое животное, которое очень благородное, оно любит роскошь, силу. Соответственно, если взять цвет в нумерологии зеленый цвет это цвет здоровья, перерождения, цвет возрождения и год будет годом материального благополучия. Если говорить про нумерологию, восьмерка это про деньги, про большие финансы, про власть. Но также хочу сказать, что есть карма, результат наших деяний. Кто к чему стремился, тот то и получит. Если действия в прошлом были нечистоплотные, то что в этом году стоит ожидать таким людям? Если это были честные действия, то год будет больших результатов», — говорит Виола Эргашова, нумеролог.

В 2024 году каждому из нас представится возможность реализовать свой творческий и деловой потенциал. Этот год будет приятным для новых проектов, развития карьеры и достижения поставленных целей. Но некоторым знакам повезет больше, чем остальным.

«Те, кто родились в год дракона это однозначно их год. Те, кто родился в год крысы, тигра, а если еще рак, водолей и овен, то это ваш год, вам повезет очень сильно. Я не скажу, что будет все ровно, могут быть осложнения, трудности, но сам год пройдет очень великолепно. Этот год будет интересным, каждый получит по заслугам. Если 2023 год был годом духовного развития, то 2024 год это год, где нужно действовать. Причем действовать очень смело. Если некоторые укрывались от налогов, то в 2024 году здравствуйте, все встанет на свои места. Поэтому следим за тем, что говорим и делаем», — говорит Виола Эргашова, нумеролог.

Говорить нужно добрые слова и пожелания, а главное совершать хорошие поступки, считают специалисты. Только так можно завоевать благосклонность символа 2024-го года. Дракон приветствует щедрость. Поэтому в новый год нужно не скупиться на подарки и пожертвовать средства в местные благотворительные фонды или приюты. Тогда волшебство в новогоднюю ночь и весь следующий год, точно придет в ваш дом.