В чем встречать Новый год и каким он будет, рассказала нумеролог

По словам нумеролога Виолы Эргашовой, 2023 год будет годом трансформации, старые устои уйдут на второй план.

Главными будут гибкость и плавность. Люди начнут менять свое мышление, удачнее всех год пройдет у тех, кто займется повышением квалификации и самообразованием.

«Обязательно расширяйте свой кругозор, рассматривайте новые варианты. Обязательно нужно повышать свою квалификацию, те кто в этом году займется собой, кто начнет расширять свои границы будет на коне. Год плавности, год текучести. Но предостережения такие. Так как год кролика он такой жуликоватый, возможны какие то мошеннического характера действия, аккуратно когда подписываете документы, читайте. Какая-то информация может всплыть неожиданно. Непредсказуемость. Финансы — удачливый год, все таки это вода, вода это поток», — говорит Виола Эргашова, нумеролог.

А еще, в официальный брак вступят те, кто не успел этого сделать. А те, кто не нашел свою вторую половинку, скорее всего, найдут ее.

«Но так как у нас год кролика, а кролик это отношения, предостережения здесь такие, желательно не гулять в темное время суток в одиночестве, дабы не искушать людей на какие то не очень правомерные действия», — говорит Виола Эргашова, нумеролог.

А в чем встречать новый 2023 год? И что должно стоять на праздничном столе?

«В чем встречать, в первую очередь цвета серый, черный, синий, все такие нейтральные, если эти цвета вами не приемлемы, то теплые цвета и никаких ярких окрасов, мех можно, но не лисий, лиса для зайца, кролика это преступление. Что должно быть на столе, очень много овощей, зелени, можно мясо, свинину, баранину рыбу, нежелательно говядину, побольше фруктов», — говорит Виола Эргашова, нумеролог.