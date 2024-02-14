Чего ждать от високосного 2024 года?

Люди рождённые в год дракона, обладают сильным характером, решительностью и широтой души — именно такими качествами обладает 24-летний пожарный Даулет Шайменов.

Он самый молодой сотрудник в пожарной части №1. Говорит, что осознано связал свою жизнь с этой непростой и опасной профессий.

Даулет Шайменов, пожарный:

«Стать пожарным это была мечта моего детства и я рад, что смог ее реализовать. Я спасаю людей и это очень благодарная профессия. Она требует от нас быть быстрыми, физически сильными и решительными. Наверное, эти качества меня и объединяют с драконом. Я не жалею, что стал пожарным и в дальнейшем планирую работать в этой сфере».

«Хозяином» 2024 года, согласно восточному календарю, будет Зеленый Деревянный Дракон. Это один из самых любимых знаков зодиака в Поднебесной — он олицетворяет удачу, могущество и благородство.

Елена Карпенко,корреспондент:

«Энергия Деревянного Дракона по традиции окрашена в зеленый цвет — он символизирует процветание, гармонию, перемены к лучшему. В 2024 году зеленый окрас животного, как и стихия — дерево, характеризует его крайне положительно. Это самый спокойный и уравновешенный из всех Драконов. Этот год станет годом кардинальных перемен и преобразований».

Цифры окружают нас повсюду и несут в себе мощную энергию.Число этого года – 8. По словам нумеролога, это означает, что людей ждут проверки на честность, справедливость и доверие в дружбе и любви. Энергия числа восемь вдохновляет брать судьбу в свои руки и рисковать.

Рано Закирова, нумеролог:

«2024 год обещает быть весьма интересным и загадочным, ведь он високосный. Високосный год наступает раз в четыре года и добавляет к нашему календарному году дополнительный день – 29 февраля. Народные приметы и суеверия гласят, что високосный год всегда трудный, на него приходятся судьбоносные изменения, большие свершения и разрешения назревших конфликтов. Радует то, что этот год по натуре скорее миротворец и любит, чтобы все было по-честному. Он ценит самоотверженный труд, поэтому будет поощрять тех, кто не сидит сложа руки».

Встречают новый год в Китае в компании родных и близких.Праздничное меню зависит от региона. Например, на севере Китая популярны пельмени, на востоке — спринг-роллы, а на юге — рисовый пирог. Многие угощения наделяют дополнительными смыслами. Например, лапша, которую подают в канун китайского Нового года, длиннее обычной, и символизирует долголетие.

Как угодить «зеленому дракону», чтобы привлечь удачу, о главных приметах, суевериях и традициях в ежегодной, праздничной программе Астролябия на телеканале «Отырар» 17 февраля в 19:30.